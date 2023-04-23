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Земельные участки в Raudondvario seniunija, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки в Bernatoniai, Литва
Земельные участки
Bernatoniai, Литва
€ 68,000
Участок 24.35а на продажу. Рядом с интенсивно построенными коттеджами и собственными домами,…
Земельные участки в Naujieji Bernatoniai, Литва
Земельные участки
Naujieji Bernatoniai, Литва
€ 25,000
Участок для дома или инвестиций! -------------------------------------------------- --------…
Земельные участки в Didvyriai, Литва
Земельные участки
Didvyriai, Литва
€ 36,900
- - - - - - - - - - - - - - - - - - !!! ПОТОК 25,65 ARS В DIDVYRI, ВСЕМ СНИЖЕННОЙ СТРАНЕ !!…
Земельные участки в Naujatriobiai, Литва
Земельные участки
Naujatriobiai, Литва
€ 40,000
Земельные участки в Naujieji Bernatoniai, Литва
Земельные участки
Naujieji Bernatoniai, Литва
€ 68,000
SELLOWING SECTION OF THE MARKING BERNATONES, COUNTRY REDMER Kaunas r. self., Red-war old, Be…
Земельные участки в Lomanka, Литва
Земельные участки
Lomanka, Литва
€ 20,000
!!! 77 БОЛЬШОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИЗМЕНЕНИЕ 77 A !!! -------------------------------------…
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