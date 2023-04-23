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Земельные участки в Расейнский район, Литва

12 объектов найдено
Земельные участки в Расейняй, Литва
Земельные участки
Расейняй, Литва
€ 16,500
В RASE RASE NORGETS, 28A ГЛАВНЫЙ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПАМАТАЙЗА И ГЛАВНОГО …
Земельные участки в Gabsiai, Литва
Земельные участки
Gabsiai, Литва
€ 220,000
Участок для продажи в Камнях. граничит с Каунасом - Клипеке, а также удобно проехать с обеих…
Земельные участки в Aukstkeliai, Литва
Земельные участки
Aukstkeliai, Литва
€ 18,000
RASE RAJ. YLIOS K. РЕЗЮМЕ ДОМА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ Участки находят…
Земельные участки в Расейняй, Литва
Земельные участки
Расейняй, Литва
€ 21,500
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ В ДИРЕКТИВЕ, ВИТУРИАС Г. 12А ДОМАШНИЙ РАЗДЕЛ ДОМА - - - - - - - - - - - …
Земельные участки в Paraseinys, Литва
Земельные участки
Paraseinys, Литва
€ 17,000
ПОЗЖЕ 30 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ В РАСЕЙНЕ, ВИЛЛ Г. ----------------------------- Заинтересован…
Земельные участки в Juciai, Литва
Земельные участки
Juciai, Литва
€ 25,000
Участок на продажу в Разообразном районе села Юте. Участок граничит с прудом Гинде. Площадь …
Земельные участки в Расейняй, Литва
Земельные участки
Расейняй, Литва
€ 24,000
ПРОДАЕТСЯ 30A ПЕРСОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ХОРОШЕМ МЕСТЕ В ГОНЕ, ГОСУДАРСТВЕНН…
Земельные участки в Расейняй, Литва
Земельные участки
Расейняй, Литва
€ 24,000
ПОТОК 30А ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ХОРОШЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ В СЛУЧАЙНОМ ГОРОДЕ, КАМ…
Земельные участки в Gyliai, Литва
Земельные участки
Gyliai, Литва
€ 40,000
ERDVUS LAND SKLYP в Канире с подготовленным домашним проектом и налогом на экспорт!!! Вы ч…
Земельные участки в Baukiai, Литва
Земельные участки
Baukiai, Литва
€ 9,999
НЕЙЛИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСАТЬ СКЛИП ПЕРЕД ДУБИССОМ !!! ПРОДАЖА 1.1 РЕГУЛИРУЕМЫЙ СЕЛЬСКО…
Земельные участки в Breckiai, Литва
Земельные участки
Breckiai, Литва
€ 419,200
Oзеро находиться  в Литве, самоуправление Кельме, бассейн Дубисы. Общая площадь водо…
Земельные участки в Vidukle, Литва
Земельные участки
Vidukle, Литва
€ 32,000
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