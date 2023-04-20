Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Вильнюсский район
  5. Raisteniskes

Земельные участки в Raisteniskes, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки в Raisteniskes, Литва
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
€ 42,000
В городе ульев, Новый г. 26А продан участок земли 11,5 акра жилой недвижимости. Разрешено ст…
Земельные участки в Raisteniskes, Литва
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
€ 89,000
В авторитетном месте, 20 мин. от центра города продается участок недвижимости площадью 10 ак…
Земельные участки в Raisteniskes, Литва
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
€ 49,900
17 АРИР ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В АВИОУСЕ! Отличное место для дома вашей мечты! Хорошее р…
Земельные участки в Raisteniskes, Литва
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
€ 99,000
Земельные участки в Raisteniskes, Литва
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
€ 490,000
Realting.com
Перейти