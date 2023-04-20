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Земельные участки в Пренайский район, Литва

20 объектов найдено
Земельные участки в Senautis, Литва
Земельные участки
Senautis, Литва
€ 69,000
ПУТЬ ERDVI SODYMA RAJ. МОРЕК К. ЧАСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ БРЕНДА. Усадьба идеально п…
Земельные участки в Пренай, Литва
Земельные участки
Пренай, Литва
€ 14,900
ЛЕСНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ВЕСНА 11 АРС ДОМА В МОЛИТВЕ. Построенный и выровненный участок удобно рас…
Земельные участки в Пренай, Литва
Земельные участки
Пренай, Литва
€ 14,000
ПОЗЖЕ 27 ДОМА АРИР В МОЛИТВЕ V. Майкл-Путино г. Участок удобно расположен в отдельном домаш…
Земельные участки в Senautis, Литва
Земельные участки
Senautis, Литва
€ 69,000
ПУТЬ ERDVI SODYMA RAJ. МОРЕК К. ЧАСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ БРЕНДА. Усадьба идеально п…
Земельные участки в Pazarstis, Литва
Земельные участки
Pazarstis, Литва
€ 49,900
SODY с лесником и двумя телевизорами ПРЕИМУЩЕСТВА - потеря леса; - ЛЕСНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ, ЧТОБЫ …
Земельные участки в Пренай, Литва
Земельные участки
Пренай, Литва
€ 14,900
ЛЕСНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ВЕСНА 11 АРС ДОМА В МОЛИТВЕ. Построенный и выровненный участок удобно рас…
Земельные участки в Пренай, Литва
Земельные участки
Пренай, Литва
€ 14,000
ПОЗЖЕ 27 ДОМА АРИР В МОЛИТВЕ V. Майкл-Путино г. Участок удобно расположен в отдельном домаш…
Земельные участки в Sakaliskiai, Литва
Земельные участки
Sakaliskiai, Литва
€ 6,000
Продается Приенас р. self., New Farm Sen., Ассиве в деревне 101 а. сельскохозяйственный учас…
Земельные участки в Sakaliskiai, Литва
Земельные участки
Sakaliskiai, Литва
€ 18,500
Продается Приенас р. self., New Farm Sen., Ассиве в деревне два сельскохозяйственных участка…
Земельные участки в Silenai, Литва
Земельные участки
Silenai, Литва
€ 62,000
ИСКЛЮЧЕННЫЕ БОЛЬШИЕ СОДИИ С ДВУМЯ ТЕЛЕФОННОЙ В СОЗДАНИИ!!! ПРЕИМУЩЕСТВО: - Всего 25 минут. …
Земельные участки в Lengveniskes, Литва
Земельные участки
Lengveniskes, Литва
€ 1,000,000
ВЫБОР ОЦЕНКИ И ИНГИНЕРНЫХ СВЯЗЕЙ В ТЕРИТИВНОМ РАЗДЕЛЕ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ . ____________…
Земельные участки в Strielciai, Литва
Земельные участки
Strielciai, Литва
€ 13,500
22 АРИР ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ !!! МОЛИТВА ИХ !!! PUTI PLACE СТРОИТЕ СВОЙ МОРЕЙ ДОМ! Способ примене…
Земельные участки в Giniunai, Литва
Земельные участки
Giniunai, Литва
€ 11,900
СЕЛЛОЙ РАЗДЕЛ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Отличное место, чтобы избежать шума и суеты города в его …
Земельные участки в Вейверяй, Литва
Земельные участки
Вейверяй, Литва
€ 30,000
Земельные участки в Mazosios Zariskes, Литва
Земельные участки
Mazosios Zariskes, Литва
€ 19,000
Земельные участки в Ignacava, Литва
Земельные участки
Ignacava, Литва
€ 45,000
Земельные участки в Пренай, Литва
Земельные участки
Пренай, Литва
€ 52,000
ПОТОКИ С ИНСПЕКЦИОННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ОТ ВЫСОКИХ СТЕННЫХ СТЕН!!! ИЗ РАЗДЕЛА, ПРОВЕДЕННАЯ ДЕРЕВ…
Земельные участки в Naujasodis, Литва
Земельные участки
Naujasodis, Литва
€ 19,999
--------------------------------------------------------------------------------- 50 A LIVI…
Земельные участки в Бальберишкис, Литва
Земельные участки
Бальберишкис, Литва
€ 7,500
ПОТОК 50а В ГОРОДЕ БАЛБИРА ______________________________________________________ 50 акров у…
Земельные участки в Kvedariskes, Литва
Земельные участки
Kvedariskes, Литва
€ 1,000,000
В Калоте продается массив из 290 акров участков, запланировано 21 отдельный участок. Больши…
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