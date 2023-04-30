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Литва
Каунасский уезд
Кедайнский район
Земельные участки в Pelednagiu seniunija, Литва
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7 объектов найдено
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Земельные участки
Aristavele, Литва
€ 300,000
ИЗБРАННЫЙ КЛАСС ГОСУДАРСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ ДЕГАЛ И АВТОСЕРВИС, СОЗДАННЫХ В ВВЕДЕНИИ ДОРОГИ VI…
Земельные участки
Pelednagiai, Литва
€ 12,000
4 участки недвижимости для продажи в Кедайняйском районе, в деревне Сова. Прекрасная возможн…
Земельные участки
Labunava, Литва
€ 9,500
SELLOW OF SELLOW WITH THE IMAGE CHANGUAGE! Address: Grain, Cot r.; Area:2.15 ha; Performa…
Земельные участки
Pelednagiai, Литва
€ 5,250
ПРОДАЕТСЯ КОНЕЦ НЕВЕРДЫГО ПАКЕТА! Адрес: Crownava.Кедайняй р.; Площадь: 1,19 га и 1,35 га; …
Земельные участки
Pelednagiai, Литва
€ 13,000
4 участки недвижимости для продажи в Кедайняйском районе, в деревне Сова. Прекрасная возможн…
Земельные участки
Paobelys, Литва
€ 17,500
4 участки недвижимости для продажи в Кедайняйском районе, в деревне Сова. Прекрасная возможн…
Земельные участки
Paobelys, Литва
€ 19,000
4 участки недвижимости для продажи в Кедайняйском районе, в деревне Сова. Прекрасная возможн…
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