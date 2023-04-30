Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Паневежский уезд
Пасвальский район
Земельные участки в Пасвальский район, Литва
Очистить
7 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Земельные участки
Pumpenai, Литва
€ 22,000
1,45 га на продажу. сельскохозяйственный участок земли на Балтийской дороге г. В сумочке. Оч…
Земельные участки
Slamai, Литва
€ 66,000
IN IMAGE AND RAMIO IN PLACE ANT MACHINE RUBE CRANT (PRINES ABOUT 900M. SMALL CHANGES ... SEL…
Земельные участки
Paberzeliai, Литва
€ 18,000
НА УРОВНЕ СТАВКИ СТАВКИ СТАВКИ ДЛЯ ПРОДАЖНОГО ДОМА УПРАВЛЕНИЯ КОЖИ KM., ГОНКА ФОНДА . В МЕСТ…
Земельные участки
Zadeikiai, Литва
€ 5,000
Продается 12-акровый участок жилой площади на улице Пагоя.4, в Пасвале. Участок расположен в…
Земельные участки
Azuolyne, Литва
€ 10,500
Участок 9,16 акров жилой площади на продажу в Б. В оболочке Тормозной машины, 2, в Паскале. …
Земельные участки
Brazdigala, Литва
€ 5,000
Продается участок 12 акров резиденции в Пагоя Г., 18 лет. Участок образован в жилом районе з…
Земельные участки
Brazdigala, Литва
€ 5,000
Участок из 12 акров резиденции в Партизане г., 11, продается на Паскале. Участок образован в…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты