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Земельные участки в Pasvalio apylinkiu seniunija, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки в Slamai, Литва
Земельные участки
Slamai, Литва
€ 66,000
IN IMAGE AND RAMIO IN PLACE ANT MACHINE RUBE CRANT (PRINES ABOUT 900M. SMALL CHANGES ... SEL…
Земельные участки в Paberzeliai, Литва
Земельные участки
Paberzeliai, Литва
€ 18,000
НА УРОВНЕ СТАВКИ СТАВКИ СТАВКИ ДЛЯ ПРОДАЖНОГО ДОМА УПРАВЛЕНИЯ КОЖИ KM., ГОНКА ФОНДА . В МЕСТ…
Земельные участки в Zadeikiai, Литва
Земельные участки
Zadeikiai, Литва
€ 5,000
Продается 12-акровый участок жилой площади на улице Пагоя.4, в Пасвале. Участок расположен в…
Земельные участки в Azuolyne, Литва
Земельные участки
Azuolyne, Литва
€ 10,500
Участок 9,16 акров жилой площади на продажу в Б. В оболочке Тормозной машины, 2, в Паскале. …
Земельные участки в Brazdigala, Литва
Земельные участки
Brazdigala, Литва
€ 5,000
Продается участок 12 акров резиденции в Пагоя Г., 18 лет. Участок образован в жилом районе з…
Земельные участки в Brazdigala, Литва
Земельные участки
Brazdigala, Литва
€ 5,000
Участок из 12 акров резиденции в Партизане г., 11, продается на Паскале. Участок образован в…
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