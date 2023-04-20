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Realting.com
Литва
Паневежский уезд
Паневежское городское самоуправление
Панявежис
Земельные участки в Панявежис, Литва
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Панявежис, Литва
€ 67,000
ПРОДАЖА ДОМА 6.61 ARS HOME С ДОМОМ ( NUGRIOVE ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ) K. ДОНЕЛИЧИ Г., В КАНАВЬЮ.…
Земельные участки
Панявежис, Литва
€ 9,500
В Паневежисе, в Кнодиаи, участок 6,43 дома продается. Отличное место для строительства дома.…
Земельные участки
Панявежис, Литва
€ 71,500
Краткое изложение центральной части штаб-квартиры Panchase, NEMUN и датчан в уничтожении отц…
Земельные участки
Панявежис, Литва
€ 45,000
SELLING OF THE HOUSE OF 8.76 ARS HOME WITH HOME (NUGROVERY OR RECONSTRUCTION ... IN THE G.13…
Земельные участки
Панявежис, Литва
€ 19,000
Продается участок недвижимости с коммуникациями Wallie g. В ананасе. Доступ от Tilvy g. Угол…
Земельные участки
Панявежис, Литва
€ 99,900
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Земельные участки
Панявежис, Литва
€ 63,000
ПРОДАЕТСЯ ДЮ КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕЛИ МАССЫ В J.TILVATION G., PANEVENT CITY . Флайкс находятся в ю…
Земельные участки
Панявежис, Литва
€ 10,000
ПОЗЖЕ ДЛЯ ЖИВЫХ ДОМАШНИХ ГОСУДАРСТВ В ПАНЕНДАХ G., ГОРОД ПАНЧАСБ. ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 9,25 ЗО…
Земельные участки
Панявежис, Литва
€ 30,190
ПРОДАЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ ЖИВОГО ДОМА В ПАНДРОГРАХ Г., В ГОРОДЕ ПАНЕВЕНТ. ЗОНЫ ПОЛЕТА: 9,25 ЗОН…
Земельные участки
Панявежис, Литва
€ 19,500
19,98 акров участок для продажи в Knitish g.146B, Панегасс ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Адрес: Knitis…
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