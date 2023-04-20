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Земельные участки в Panevezio seniunija, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки в Lepsiai, Литва
Земельные участки
Lepsiai, Литва
€ 9,900
ПРОДАВАЯ 10.49 ARS, ЖИВУЩИЕ ПОСЛЕДНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ, СТЕТИЧЕСКИЕ, НЕ G. СКЛИПО ФОРМА – КВАДРАТ. …
Земельные участки в Daukniunai, Литва
Земельные участки
Daukniunai, Литва
€ 17,250
3 участка земли для продажи в звере, в звери, в Панегасе. Фасоль – зеленый пригород с тишино…
Земельные участки в Silagalys, Литва
Земельные участки
Silagalys, Литва
€ 425,000
Земельные участки в Plukiai, Литва
Земельные участки
Plukiai, Литва
€ 28,000
РАЗДЕЛ СИГНИФИКАЦИИ ДЛЯ БЕЖНЫХ G. 36, НА СЕВЕРНОМ ФЕСТОРЕ ПАНЕВЕНЦИИ, В ПРАМОНИНСКОМ РАЙОНЕ,…
Земельные участки в Plukiai, Литва
Земельные участки
Plukiai, Литва
€ 80,500
ПРОДАЕТСЯ 6 КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ПОСТОЯННОГО, СУЩЕСТВУЮЩИХ В САМОЛЕТЕ СЕМЕЙ И КОШК…
Земельные участки в Pazagieniai, Литва
Земельные участки
Pazagieniai, Литва
€ 11,000
Земельные участки для продажи от 12,96 акров до 17,64 акров в Кальнелле, в журналах, Панегас…
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