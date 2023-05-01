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Земельные участки в Паневежский район, Литва

21 объект найдено
Земельные участки в Lepsiai, Литва
Земельные участки
Lepsiai, Литва
€ 9,900
ПРОДАВАЯ 10.49 ARS, ЖИВУЩИЕ ПОСЛЕДНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ, СТЕТИЧЕСКИЕ, НЕ G. СКЛИПО ФОРМА – КВАДРАТ. …
Земельные участки в Liudyne, Литва
Земельные участки
Liudyne, Литва
€ 3,500
НОЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА, СТРАНОВАЯ ДОРОЖНАЯ ПАНВА - РАГУВА ДЛЯ ПРОДАЖИ 17 A. СЦУЛЫ Н…
Земельные участки в Daumenai, Литва
Земельные участки
Daumenai, Литва
€ 55,000
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО 5,84 АРС С ДОМОЙ ( УГРОЖАНИЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ... В ДОРОГЕ…
Земельные участки в Dembava, Литва
Земельные участки
Dembava, Литва
€ 35,000
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ В GIRAIT G.5, СТАНГЕСТИВЫ, В СОБСТВЕННОСТИ КАНЕВРАТА В НОВОМ БЕССМЕРТНОМ ДОМ…
Земельные участки в Seskai, Литва
Земельные участки
Seskai, Литва
€ 9,120
ЖДИТЕ НОВОСТИ, СЕВЕРНЫЕ ГОСУДАРСТВА НОВЫЙ ДОМ!!! LIKO LAST SKLYP Во всех КВАРТАЛАХ! Земельны…
Земельные участки в Daukniunai, Литва
Земельные участки
Daukniunai, Литва
€ 17,250
3 участка земли для продажи в звере, в звери, в Панегасе. Фасоль – зеленый пригород с тишино…
Земельные участки в Gasparai, Литва
Земельные участки
Gasparai, Литва
€ 53,000
Земельные участки в Daumenai, Литва
Земельные участки
Daumenai, Литва
€ 12,000
Земельные участки в Silagalys, Литва
Земельные участки
Silagalys, Литва
€ 425,000
Земельные участки в Sukniskis, Литва
Земельные участки
Sukniskis, Литва
€ 37,000
2.88 ha agricultural plot with the Lavarns Coast in the village of Sukniškis, in the Panevas…
Земельные участки в Dembava, Литва
Земельные участки
Dembava, Литва
€ 22,000
Земельные участки в Dembava, Литва
Земельные участки
Dembava, Литва
€ 14,300
Недвижимость на продажу в Дурпино, Пажер I, Панегас р. sav. Цель земли - построить один или …
Земельные участки в Paliuniskis, Литва
Земельные участки
Paliuniskis, Литва
€ 24,000
Two commercial parcels for sale in Palitum, near the road Panegasp – Peak, 6 km. from Panega…
Земельные участки в Mantvydai, Литва
Земельные участки
Mantvydai, Литва
€ 29,500
Продается участок площадью 107,05 га в городе Мантвид, недалеко от Частгира, всего в 10 км. …
Земельные участки в Karsakiskis, Литва
Земельные участки
Karsakiskis, Литва
€ 48,000
SECTION OF SELECTION 4,0376 HA, WHERE A PURPOSE 45,24 ARO HOME MANAGEMENT AND 3,5852 HA MAPH…
Земельные участки в Plukiai, Литва
Земельные участки
Plukiai, Литва
€ 28,000
РАЗДЕЛ СИГНИФИКАЦИИ ДЛЯ БЕЖНЫХ G. 36, НА СЕВЕРНОМ ФЕСТОРЕ ПАНЕВЕНЦИИ, В ПРАМОНИНСКОМ РАЙОНЕ,…
Земельные участки в Plukiai, Литва
Земельные участки
Plukiai, Литва
€ 80,500
ПРОДАЕТСЯ 6 КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ПОСТОЯННОГО, СУЩЕСТВУЮЩИХ В САМОЛЕТЕ СЕМЕЙ И КОШК…
Земельные участки в Vyciai, Литва
Земельные участки
Vyciai, Литва
€ 7,900
ПОЗЖЕ ЮЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОТ 6.86 ARO IKI 13.7 ARO. Доступ с Дьявольской дороги за дер…
Земельные участки в Daumenai, Литва
Земельные участки
Daumenai, Литва
€ 29,000
ПРОДАЖА 8.04 ARO HOME ЮЖНАЯ СПАНУСТОМ G., В КАНАВЗЕ. РАМИ, ЛИНТЕР, ПРИВАЦИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕД…
Земельные участки в Pazagieniai, Литва
Земельные участки
Pazagieniai, Литва
€ 11,000
Земельные участки для продажи от 12,96 акров до 17,64 акров в Кальнелле, в журналах, Панегас…
Земельные участки в Velzys, Литва
Земельные участки
Velzys, Литва
€ 11,000
ПОТОК 15 ARS (, ВЫШЕДШИХ ИЗ ДВУХ СКЛИПОВ ... В РЕАЛИЗАЦИИ, В ИНДИКАТНОЙ ГРУППЕ, VOS 150M. У …
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