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Земельные участки в Palomenes seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Kasparai, Литва
Земельные участки
Kasparai, Литва
€ 28,000
Три сельскохозяйственных участка у реки Нерис в Ширвинт р продаются. self., Чиобиш старый, Ф…
Земельные участки в Tartokas, Литва
Земельные участки
Tartokas, Литва
€ 17,000
Роль в деревне Каир р. участок, подходящий для фермерской усадьбы, продается недалеко от рек…
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