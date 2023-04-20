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Земельные участки в Паланге, Литва

10 объектов найдено
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 120,000
ПОТОК 89 ARS В ПАЛАНГЕ 89 акров сельскохозяйственной посылки на продажу в Паланге, всего в 2…
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 15,000
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 15,000
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 1,331,000
Продается участок для строительства малоэтажных жилых домов на ул. Святого Моло. 42 Участок …
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 25,000
ПРОДАЕТСЯ СКЛИ В РАМИО МЕСТЕ, КРИТИНГ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Недавно развивающийся индивидуаль…
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 15,000
ПОДАРОК В РАМИО РАСПОЛОЖЕНИЕ, КРЕТИНГ. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Крит, Пятый, Св. 42; Площ…
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 189,000
ПОЗЖЕ 20 АРА ДОМА, В ЖИЗНИ ЖИВОГО ДОМА, В ПАЛАНГЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - цена: 189 000 евро; -…
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 399,000
Продается парковочное место в престижном районе Паланга. Только по морю на 700. ============…
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 29,000
5 АРО СКЛИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ! Мы открыты для ваших ценовых предложений! = = = …
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 80,000
В районе Паланга, в городе Сент, продается просторный участок для строительства дома. До мор…
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