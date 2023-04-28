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Земельные участки в Пакруойский район, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки в Пакруойис, Литва
Земельные участки
Пакруойис, Литва
€ 56,000
Сельскохозяйственный участок на продажу 18,62 га. В Уш, Кловес старый, Висячий р. СКЛИПАС…
Земельные участки в Пакруойис, Литва
Земельные участки
Пакруойис, Литва
€ 25,000
ИЗМЕНЕНИЕ RAJ 3 МАФИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ - земельные участки можно заменить на домашние хозяйства, к…
Земельные участки в Пакруойис, Литва
Земельные участки
Пакруойис, Литва
€ 18,000
ИЗМЕНЕНИЕ RAJ 3 МАФИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ - земельные участки можно заменить на домашние хозяйства, к…
Земельные участки в Пакруойис, Литва
Земельные участки
Пакруойис, Литва
€ 18,600
ИЗМЕНЕНИЕ RAJ 3 МАФИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ - земельные участки можно заменить на домашние хозяйства, к…
Земельные участки в Пакруойис, Литва
Земельные участки
Пакруойис, Литва
€ 65,000
ПАКЕТ М. ХА ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ - Участок находится в прибрежных м-доступах, Клетки. -…
Земельные участки в Lygumai, Литва
Земельные участки
Lygumai, Литва
€ 3,000
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