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Земельные участки в Подбродзье, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Подбродзье, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Подбродзье, Литва
€20,000
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+37067030815 inga.antanaitiene@capitalrealty.com
Земельные участки в Подбродзье, Литва
Земельные участки
Подбродзье, Литва
ПРОДАЖА DOWNLOBAL PERMANY 2,37 ГА, 1,90 ГА СВЕТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •А…
€20,000
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+37061274742 ana.narbuntiene@capitalrealty.com
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