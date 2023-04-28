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Литва
Вильнюсский уезд
Вильнюсский район
Земельные участки в Paberzes seniunija, Литва
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Dimsa, Литва
€ 58,000
Димша, Паббереш старый. участок продается с разрешения на строительство фермерской усадьбы П…
Земельные участки
Sepeciai, Литва
€ 15,900
Продается два бытовых участка, Blackberry. Непреднамеренный сен., Вильнюсский район. Гладкие…
Земельные участки
Jokubonys, Литва
€ 49,000
A array of 17,8084 ha of land is sold in a beautiful location, suitable for homestead (-oms)…
Земельные участки
Rataliskes, Литва
€ 7,500
Земельные участки
Глитишкес, Литва
€ 145,000
Земельные участки
Spreiniai, Литва
€ 12,000
Участок площадью 3,7 га, подходящий для продажи для строительства фермерской усадьбы. 2,5 км…
Земельные участки
Zekiskes, Литва
€ 8,500
Земельные участки
Paberze, Литва
€ 35,000
FOR SALE 7.91 ha LAND FARM PURPOSE BALTLE VS., SEN., WOOL RAJ. A promising place for the con…
Земельные участки
Visalauke I, Литва
€ 14,000
ПРОДАЕТСЯ 3,8 га ЗЕМЛИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОДОЛЖЕНИЯ СУЩЕСТВЕННОЙ КАЛЬКУЛЯРНОЙ VS., ПОВЕРХНОСТЬ СТ…
Земельные участки
Vibrantiskes, Литва
€ 40,000
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