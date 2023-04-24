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Земельные участки в Nemezio seniunija, Литва

17 объектов найдено
Земельные участки в Вильнюсский район, Литва
Земельные участки
Вильнюсский район, Литва
€ 8,500
Рудамина к. два участка проданы ( Po 50 акров ) для строительства дома. На участках с сертиф…
Земельные участки в Stankutiskes, Литва
Земельные участки
Stankutiskes, Литва
€ 59,900
ПОТОК 6.43 ARS в тихом и многообещающем месте - Гури Содс на 31-й улице ....................…
Земельные участки в Stankutiskes, Литва
Земельные участки
Stankutiskes, Литва
€ 59,900
ПОТОК 6.43 ARS в тихом и многообещающем месте - Гури Содс на 31-й улице ....................…
Земельные участки в Paliepiai, Литва
Земельные участки
Paliepiai, Литва
€ 37,000
Земельный участок 7,27 акра жилой недвижимости на продажу в J.Chapliko g.10 Все городские ко…
Земельные участки в Talkotiskes, Литва
Земельные участки
Talkotiskes, Литва
€ 490,000
ПОЗЖЕ В ВЫЗОВАХ, ЗАПАСАХ В БЕСИВЯНДАХ СРЕДЫ! Общая площадь участка 1,56 га. Можно разделит…
Земельные участки в Вильнюсский район, Литва
Земельные участки
Вильнюсский район, Литва
€ 47,000
ПОТОК ПОТОЛКИ С ДОМАШНИМ ПРОЕКТОМ И ГОСУДАРСТВАМИ, РАЗРЕШАЮЩИМИ УИЛЬОН В ПУШЕСТВИИ, МУРЛИКАЛ…
Земельные участки в Вильнюсский район, Литва
Земельные участки
Вильнюсский район, Литва
€ 65,000
ПРОДАЖА 29 ДОМА АРИРА С НИЗКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ И ПРОЕКТА НЕ-DOW, ПОЛНОГО РАЙОНА! РАЗДЕЛ РАНД …
Земельные участки в Вильнюсский район, Литва
Земельные участки
Вильнюсский район, Литва
€ 13,000
Осенью польская г. Продано 8 бытовых участков. Строительство одно- или двухъязычных домов ра…
Земельные участки в Вильнюсский район, Литва
Земельные участки
Вильнюсский район, Литва
€ 19,900
ПОДАРОК 3 СТРАНА ОДНА ИЗ ДРУГИХ ДОМАШНИХ УПРАВЛЕНИЙ ПОСЛЕ 15 ARS RUDAMIN, СЛЕДУЙТЕ G. 1) 15 …
Земельные участки в Вильнюсский район, Литва
Земельные участки
Вильнюсский район, Литва
€ 9,800
ЕСЛИ У меня есть ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, НЕ ИМЕЙТЕ ПОЛНОГО ГОРОДА, ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС! ВЫ…
Земельные участки в Paliepiai, Литва
Земельные участки
Paliepiai, Литва
€ 59,900
ПОЗЖЕ 6 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ В НАДЗОРЕ! ДЕПАРАТОРЫ: - Возможно строительство отдельного дома…
Земельные участки в Paliepiai, Литва
Земельные участки
Paliepiai, Литва
€ 59,900
6 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ В ВЫЗОВЕ ДОМА! ДЕПАРАТОРЫ: - Возможно строительство отдельного дома; …
Земельные участки в Вильнюсский район, Литва
Земельные участки
Вильнюсский район, Литва
€ 11,000
4 участка для строительства дома продаются осенью. До точки электрического соединения всего …
Земельные участки в Talkotiskes, Литва
Земельные участки
Talkotiskes, Литва
€ 20,000
SELLOW 1.35 HA LAND SECTION WILLION IN RAJON GENERAL INFORMATION - Location: Vilnius r. sel…
Земельные участки в Talkotiskes, Литва
Земельные участки
Talkotiskes, Литва
€ 66,000
Земельные участки в Вильнюсский район, Литва
Земельные участки
Вильнюсский район, Литва
€ 48,000
ПОДАРОК РАЗДЕЛА ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЖЕНИИ, СМЕСТОВАЯ СТРАНА СТОРОНА! О МЕСТЕ: - Мурлин, Немезида …
Земельные участки в Azuoline, Литва
Земельные участки
Azuoline, Литва
€ 440,000
Продается участок земли другого назначения 4 в стратегически удобном месте - на Старом Минск…
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