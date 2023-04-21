Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Пренайский район

Земельные участки в Naujosios utos seniunija, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки в Senautis, Литва
Земельные участки
Senautis, Литва
€ 69,000
ПУТЬ ERDVI SODYMA RAJ. МОРЕК К. ЧАСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ БРЕНДА. Усадьба идеально п…
Земельные участки в Sakaliskiai, Литва
Земельные участки
Sakaliskiai, Литва
€ 18,500
Продается Приенас р. self., New Farm Sen., Ассиве в деревне два сельскохозяйственных участка…
Земельные участки в Sakaliskiai, Литва
Земельные участки
Sakaliskiai, Литва
€ 6,000
Продается Приенас р. self., New Farm Sen., Ассиве в деревне 101 а. сельскохозяйственный учас…
Realting.com
Перейти