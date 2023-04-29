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Литва
Вильнюсский уезд
Ширвинтский район
Муснинкай
Земельные участки в Муснинкай, Литва
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5 объектов найдено
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Земельные участки
Муснинкай, Литва
€ 4,500
14 жилых участков на продажу в Вилькиске, Суирвин р. Асфальтовый доступ, 4,5 км до автомаги…
Земельные участки
Муснинкай, Литва
€ 25,000
ПРОДАЕТСЯ 1.04 ХА РЕЗЮМЕ, БЕСИРТИРУЮЩЕГО С НАМИ UP VING BARBOR G., USNINK K., СЛУШАТЬ R . Уч…
Земельные участки
Муснинкай, Литва
€ 9,000
2,51 га сельскохозяйственного участка для продажи в Барскунасе, Ширвинт р. СКЛИПАС: - площа…
Земельные участки
Муснинкай, Литва
€ 10,500
8.15 участок земли для продажи в садовом сообществе на Пасху, Sirvint r. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: …
Земельные участки
Муснинкай, Литва
€ 49,000
IN THE IMAGE PLACE, a SECTION OF YOUR SOUTH ISSUES OR LINPLE LIFE FOR APSUPTS! ADVANTAGE: …
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