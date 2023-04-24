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Литва
Утенский уезд
Молетский район
Земельные участки в Молетский район, Литва
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24 объекта найдено
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Земельные участки
Kibildziai, Литва
€ 39,000
Земельные участки
Pakrovai, Литва
€ 23,000
Земельные участки
Didziokai, Литва
€ 65,000
Продается между двумя озерами участок земли 6,2 га в слое. Мольтас р. себя. Участок граничит…
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 14,500
Клиринг мстл.Молетай р., жилой участок земли 78-го века продается недалеко от озера Кимент. …
Земельные участки
Pagrabuosciai, Литва
€ 15,000
Земельные участки
Ziediskele, Литва
€ 49,000
177,73 акра сельскохозяйственной посылки на продажу в лилиях. Мольтас р. себя. ПРЕИМУЩЕСТВО…
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 149,000
ПРОДАЖА 5,3434 HA PLOT LAND РАЗДЕЛ SIMANCES, INTURK SEN, MOLIDRED R.! ТОЛЬКО 150 М ИК. "«Гал…
Земельные участки
Marguoliai, Литва
€ 3,500
ПОТОК HA 0,85 HA STAR STAINERS, МОЛИДНЫЙ R. СКЛИПАС: - Адрес участка - Остается, Зидтерс, М…
Земельные участки
Azubaliai, Литва
€ 11,000
3 ГЛАВНАЯ ЗЕМЛЯ РЕЗЮМЕ НЕКОТОРЫХ ИЗ МОЛУНД, 3 ДОМАШНЯЯ ЗЕМЛЯ. В оживленной и развивающейся …
Земельные участки
Kampai, Литва
€ 35,000
Продается участок в деревне Кампус с берегами озера Дунас. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Хороший доступ к …
Земельные участки
Pagiriai, Литва
€ 68,000
Мольтас р. self., Alantaos sen., Antalian k., Molyt g.. 14D земельный участок на продажу ЦЕН…
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 79,000
ПОТОК 319 А ДО БЛЕНД ЭКДЖЕР ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Борьба. Дубинги старый. Моласту р.; Пло…
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 35,000
Незначительный к. Участок площадью 5,3 га продается в районе Мольт, рядом с шоссе Молетас. У…
Земельные участки
Skorenikai, Литва
€ 28,000
Земельные участки
Azuraisciai, Литва
€ 24,000
Земельные участки
Gailiunai, Литва
€ 16,000
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 20,000
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 110,000
Земельные участки
Skudutiskis, Литва
€ 15,000
МОЛ Р. SAV., JONIC MSTL. ЗАДАЧИ НА МОДЕЖИ ИЛИ ЖИВУЮ ДОМА ПРЕИМУЩЕСТВО: • Атоки, тихое место;…
Земельные участки
Karklyne, Литва
€ 65,000
МОЛ Р. SAV., FUNDS K. СОДИИ 110-го СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОСЛЕДНЕГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, АНТ…
Земельные участки
Miezonys, Литва
€ 6,200
Всего в 12 км от Молете!!!!! 20а на продажу. сельскохозяйственный участок в Молетайском райо…
Земельные участки
Didziokai, Литва
€ 69,000
MOLE R. WEEK, REDUCED K. SODIES OF THE AGRICULTURAL PUBLISHED 241.38 a, ANT ECHROOM CRANTS A…
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 29,000
Продается сельскохозяйственная недвижимость со старыми фундаментами в регионе Молтай возле П…
Земельные участки
Gulbine, Литва
€ 18,000
ПОДАРОК 6 РЕЗЮМЕ ЗЕМЛИ В СЫРЕ СЕРНЕРОВ, МОЛУНИЧНЫЙ Р. SAV. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Адрес: Jumpa…
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