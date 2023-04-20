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Литва
Вильнюсский уезд
Вильнюсский район
Земельные участки в Mickunai Eldership, Литва
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13 объектов найдено
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Земельные участки
Kairenai, Литва
€ 27,000
ПОЗЖЕ 50 ЗЕМЛИ В СЧАСТЛИВОМ, УИЛЬОН Р. НЕДЕЛЯ СТАРАЯ, ИПИНАРЬ К. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕИМ…
Земельные участки
Darzeliai, Литва
€ 23,000
Земельные участки
Darzeliai, Литва
€ 77,000
Продается земельный участок площадью 3,25 га в излучине реки Вильнюс, в деревне Виктариан, н…
Земельные участки
Gailiunai, Литва
€ 85,000
В новом квартале застройки дома продается участок недвижимости площадью 15,41 акра. В окруж…
Земельные участки
Gailiunai, Литва
€ 41,500
ПРОДАНО 11.65 а. PLOT SODE LAST PUBLIC В НОВОМ ПОЛНОМ!!! __________________________________…
Земельные участки
Kairenai, Литва
€ 27,000
ПОЗЖЕ 50 ЗЕМЛИ В СЧАСТЛИВОМ, УИЛЬОН Р. НЕДЕЛЯ СТАРАЯ, ИПИНАРЬ К. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕИМ…
Земельные участки
Gailiunai, Литва
€ 55,000
ДЛЯ ПРОДАЖИ СУ СКЛИПЫ В АНТАКАЛИИ В УБЫТКЕ И ЛЕСОВРАЩЕНИИ УБЫТКИ И ЛЕСОВ! Это отличная возмо…
Земельные участки
Gailiunai, Литва
€ 45,000
В новом Вильнюсе Агнец Содай г. 61 6,22 акра сада с полностью оборудованным 49,1 кв.м. показ…
Земельные участки
Naujakiemis, Литва
€ 12,600
Земельные участки
Lyta, Литва
€ 25,000
Земельные участки
Akmenyne, Литва
€ 20,500
Земельные участки
Akmenyne, Литва
€ 139,000
Spacious agricultural plot for sale in Vilnius r. self., Microwave mstl., Paranet, Staymonic…
Земельные участки
Kairenai, Литва
€ 169,000
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