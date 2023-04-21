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Земельные участки в Marijampolio seniunija, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки в Juodziai, Литва
Земельные участки
Juodziai, Литва
€ 22,000
В красивом месте рядом с лесом продается участок земли в 89 акров ! Он также доступен для 35…
Земельные участки в Juodziai, Литва
Земельные участки
Juodziai, Литва
€ 2,000
В красивом месте рядом с лесом продается участок земли в 43 акра. Участок граничит с рекой Б…
Земельные участки в Akmeniskes, Литва
Земельные участки
Akmeniskes, Литва
€ 6,000
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Земельные участки в Akmeniskes, Литва
Земельные участки
Akmeniskes, Литва
€ 12,000
Amlegic k, Marijampol sen., Vilnius r. продал 8,62 участка в садах. ЦЕНА 12000 евро. Общая …
Земельные участки в Pakovarniskes, Литва
Земельные участки
Pakovarniskes, Литва
€ 20,000
Two 0.73 ha and 2.63 ha of agricultural parcels are sold next to each other. Smooth in a ver…
Земельные участки в Akmeniskes, Литва
Земельные участки
Akmeniskes, Литва
€ 4,900
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