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Литва
Мариямпольский уезд
Мариямпольское самоуправление
Земельные участки в Мариямпольское самоуправление, Литва
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16 объектов найдено
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Земельные участки
Bliudziskiai, Литва
€ 24,900
В Мариямполе Tile g.74 продает 0,1501 га извращенной формы, с красивой березой в задней част…
Земельные участки
Мариямполе, Литва
€ 7,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • Адрес: Marijampolės savo., Liudvinavo sen., Нетичкампио к. • Площадь уч…
Земельные участки
Kumelionys, Литва
€ 23,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • Адрес: Marijampolės savo., Liudvinavo sen., Нетичкампио к., Слаито ул. …
Земельные участки
Aukstoji, Литва
€ 12,900
ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 40 ARS В НЕКОТОРЫХ УЛЫБАХ! ПРЕИМУЩЕСТВО: ▪ Рядом с у…
Земельные участки
Azuolynas, Литва
€ 2,500
ПОЗЖЕ НЕКОТОРЫЕ В СООБЩЕСТВЕ СОДЕЙ ДЛЯ СВОИХ'!! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Адрес: Kurmio 27th g 13…
Земельные участки
Bliudziskiai, Литва
€ 6,600
6,65 акров участка для продажи, в садовом сообществе "Carpets", город Мариямполе. Это новый…
Земельные участки
Bliudziskiai, Литва
€ 20,000
0,12 га участок на продажу в Юлиус г., Мариямполе. Недавно появляющийся жилой квартал. Рядо…
Земельные участки
Sasnava, Литва
€ 20,000
ПОТОЛ 0,1576 га ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ СЮРВИ Seabra g. 60, В САСНАВ. Участок расположен в отличном …
Земельные участки
Людвиново, Литва
€ 55,000
Участок для продажи в тихом месте на скале реки, свидетельствовал в городе. Место идеально п…
Земельные участки
Моколай, Литва
€ 20,000
ИСТОЧНИК МАРИУММАРНОГО ГОРОДА 25 ЗОНА ДОМА ЮЖНОГО Участок для продажи находится в деревне М…
Земельные участки
Dzencialauka, Литва
€ 245,000
ПРОДАНО ИНСПЕКЦИРОВАННО 8,86 га. СКЛИП С БИЗНЕС-ИДЕЕЙ !!! Новые владельцы ищут это удивител…
Земельные участки
Azuolynas, Литва
€ 4,200
Земельные участки
Balsupiai, Литва
€ 17,000
Земельные участки
Liepynai, Литва
€ 40,000
Продажа земельных участков в окружении природы недалеко от Мариямполио, в деревне Нартель, И…
Земельные участки
Мариямполе, Литва
€ 20,000
Земельные участки
Bliudziskiai, Литва
€ 195,000
ПОТОК 3 ВЫСОТЫ ГРЕТА ОСНОВНОЙ ДОРОЖНОЙ МАРИИ - ВИЛЛИОНАЛЬНЫЙ. СДЕЛАЙТЕ ВЕСЬ МАТЕРИАЛЫ, МОЖЕТ…
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