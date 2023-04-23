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Литва
Вильнюсский уезд
Вильнюсский район
Земельные участки в Maisiagalos seniunija, Литва
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21 объект найдено
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Земельные участки
Kalniskes, Литва
€ 30,000
ПОЗЖЕ ЗЕМЛИ 66.82 А В РУКЕ В АПСУПТИ, УИЛЬОН Р. НЕДЕЛЯ, МЕССАГАЛ СЕН., ВЫЗОВЫ К. ОБЩАЯ ИН…
Земельные участки
Melkys, Литва
€ 27,000
В Пиренеях Maisagala sen., Vilnius r. sav. 7,30 га сельскохозяйственный участок продается. …
Земельные участки
Paezeriai, Литва
€ 10,000
Земельные участки
Kiemeliai, Литва
€ 10,000
УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОМОМ В КИМЕЛЯХ, WILLING R. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - Гладкий адрес - Flame g…
Земельные участки
Laidagaliai, Литва
€ 963,000
Массив коммерческих участков на продажу возле Вильнюсско-Паневежесского шоссе. Продано все в…
Земельные участки
Laidagaliai, Литва
€ 963,000
Массив коммерческих участков на продажу возле Вильнюсско-Паневежесского шоссе. Продано все в…
Земельные участки
Markiskes, Литва
€ 45,000
Продажа домов в 14.06 веке. сюжет. В общем! ________________________________________________…
Земельные участки
Gudeliu Plytine, Литва
€ 24,000
САМООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ В АПСУПТАХ: 19 АРИР ЗЕМЛИ САДАБРАГОЛЬ G. 16, СОВЕТ НЕКОТОРЫЙ, WILLIN…
Земельные участки
Kreiviai, Литва
€ 15,000
Земельные участки
Uzukarviskes, Литва
€ 10,000
Земельные участки
Tarailiskes, Литва
€ 10,000
Земельные участки
Melkys, Литва
€ 20,000
Stigangals old. Skruden k. 3,1485 ha plot of land is sold. A farmer's certificate is allowed…
Земельные участки
Markiskes, Литва
€ 750,000
Коммерческий участок на продажу возле Мастера Вильнюса - Панегасе. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Адре…
Земельные участки
Laidagaliai, Литва
€ 25,000
IN PRACTICE, NATURAL IN APSUPT, SELECTION OF THE AGRICULTURAL …………………………………. GENERAL INFORMA…
Земельные участки
Kalniskes, Литва
€ 39,900
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАШЕГО ВЫСОКОГО ПРОЕКТА В ГИДРЕЙНЕ! в тихом, естественном поселении. Сос…
Земельные участки
Skauduliskes, Литва
€ 19,000
ПОЗЖЕ HA 1.55 HA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ K., MESSAGAL SEN., FULL RAJ. Уча…
Земельные участки
Duksteliai, Литва
€ 14,000
SELLING 53 ARS AGRICULTURAL LAST DEFINIT SEN, MESSAGAL SEN., FULL RAJ. The plot for sale is …
Земельные участки
Gailasiai, Литва
€ 25,000
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА В СЕЛЬСКОЙ КАРТЕ НЕ НАПРАВЛЯЕТ…
Земельные участки
Gudeliu Plytine, Литва
€ 39,900
Земельные участки
Gudeliu Plytine, Литва
€ 58,000
ПОТОЛ В РАМИО ВИЛЛОВ ПУТИ, НЕ В ЭКСТЕРЕ Живя здесь, вы можете наслаждаться спокойствием при…
Земельные участки
Laidagaliai, Литва
€ 276,000
Мы предлагаем купить отличные 2,4 га. коммерческий участок в Вилиус-Паневежис! РАСПОЛОЖЕНИЕ…
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