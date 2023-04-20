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Земельные участки в Leipalingio seniunija, Литва

10 объектов найдено
Земельные участки в Didziasalis, Литва
Земельные участки
Didziasalis, Литва
€ 16,000
SELLYPE НЕКОТОРЫЕ R. SAV., GUDIEN K, DOBIL G. 12 -------------------------------------------…
Земельные участки в Lipliunai, Литва
Земельные участки
Lipliunai, Литва
€ 9,000
Home estate in the Liplibons 400 m to Nemun GENERAL INFORMATION Sale price: 9000 Eur Addre…
Земельные участки в Dirzai, Литва
Земельные участки
Dirzai, Литва
€ 47,000
Сельскохозяйственный участок площадью 2,04 га продается на берегу Немуна в деревне Проливы, …
Земельные участки в Lipliunai, Литва
Земельные участки
Lipliunai, Литва
€ 18,900
Большой дом в Липлиерс 500 м до Неманаса ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 18900 евро Адрес: …
Земельные участки в Leipalingis, Литва
Земельные участки
Leipalingis, Литва
€ 25,900
Жилая недвижимость на продажу в городе Лейпциг, в непосредственной близости от города Друске…
Земельные участки в Dirzai, Литва
Земельные участки
Dirzai, Литва
€ 24,000
Home estate in the Straits 300 m to Nemun GENERAL INFORMATION Sale price: 24000 Eur Address…
Земельные участки в Didziasalis, Литва
Земельные участки
Didziasalis, Литва
€ 10,800
ПРОДАЕТСЯ НОВОГО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!!!!! _____________________________________________________…
Земельные участки в Vileikiai, Литва
Земельные участки
Vileikiai, Литва
€ 11,850
Земельные участки в Dirzai, Литва
Земельные участки
Dirzai, Литва
€ 26,500
Home estate in the Straits 300 m to Nemun GENERAL INFORMATION Sale price: 26500 Eur Addres…
Земельные участки в Kamorunai, Литва
Земельные участки
Kamorunai, Литва
€ 15,000
Гладкий для любителей гольфа и природы ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 15000 евро Адрес: д…
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