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Земельные участки в Лаздийский район, Литва

10 объектов найдено
Земельные участки в Gudeliske, Литва
Земельные участки
Gudeliske, Литва
€ 64,000
Земельные участки в Lazdijai, Литва
Земельные участки
Lazdijai, Литва
€ 6,700
СОДО СКЛИПАС СБ "НЕМУН" ОТНОСИТСЯ К" Отличное предложение для поиска хорошего садового учас…
Земельные участки в Lazdijai, Литва
Земельные участки
Lazdijai, Литва
€ 6,700
СОДО СКЛИПАС СБ "НЕМУН" ОТНОСИТСЯ К" Отличное предложение для поиска хорошего садового учас…
Земельные участки в Babrai, Литва
Земельные участки
Babrai, Литва
€ 15,000
ПОЗЖЕ HA LAND 4.85 BABRISH K.! ПРЕИМУЩЕСТВО: - пруд с дном; - Хороший доступ; - На участке…
Земельные участки в Barauciske, Литва
Земельные участки
Barauciske, Литва
€ 39,000
Продается участок 4,61 га до озера Сейрио. Прекрасная возможность построить дом и создать со…
Земельные участки в Лаздияй, Литва
Земельные участки
Лаздияй, Литва
€ 25,000
КУПИТЬ МЕЖДУ ДВУМИ ПРАВАМИ ! Продается недвижимость площадью 50 га в деревне Мокон, район Л…
Земельные участки в Lazdijai, Литва
Земельные участки
Lazdijai, Литва
€ 9,700
СЕЛЛОЙ РАЗДЕЛ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Участок для продажи удобно и в красивом месте, граничит с…
Земельные участки в Turiskiai, Литва
Земельные участки
Turiskiai, Литва
€ 6,500
КНИГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОМА. ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ ВСЕ ИЛИ ПОСЛЕ ОДНОГО ОТДЕЛЬНОГО. ЭТО …
Земельные участки в Turiskiai, Литва
Земельные участки
Turiskiai, Литва
€ 6,500
КНИГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОМА. ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ ВСЕ ИЛИ ПОСЛЕ ОДНОГО ОТДЕЛЬНОГО. ЭТО …
Земельные участки в Birsciai, Литва
Земельные участки
Birsciai, Литва
€ 15,500
SELLOW SUMMARY OF HOME MANAGEMENT IN THE SURN OF THE VENCGESTIVES. The plot is in a beautif…
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