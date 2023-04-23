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Земельные участки в Lavoriskiu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Pauliukiskes, Литва
Земельные участки
Pauliukiskes, Литва
€ 50,000
Всего в 23 км от центра Вильнюса, до леса, в оживленной деревне, участок 62-го века для прод…
Земельные участки в Vyziskes, Литва
Земельные участки
Vyziskes, Литва
€ 6,300
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИТЕР, который НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ И ЛЕСНЫМ Сельскохозяйственная нед…
Земельные участки в Pauliukiskes, Литва
Земельные участки
Pauliukiskes, Литва
€ 29,900
15 акров участка жилой недвижимости с проектом дома и разрешением на строительство, Mickoon …
Земельные участки в Sniurai, Литва
Земельные участки
Sniurai, Литва
€ 11,000
Телята к. на окраине, Калабариш к. 1,22 га земельного участка продано. Участок находится в в…
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