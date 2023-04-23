Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Каунасский уезд
Ионавский район
Земельные участки в Kulvos seniunija, Литва
Очистить
6 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
cicinai, Литва
€ 8,000
11.25 ГЛАВНАЯ СВЕТНАЯ РАЗДЕЛ В ГОРОДЕ ГОРОД ГОРОД! СКЛИП В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ С ХОРОШЕЙ КОНФИД…
Земельные участки
Gineikiai, Литва
€ 17,000
Земельный участок 41.40, жилой комплекс в окружении природы продается! Раньше здесь была быв…
Земельные участки
Marvilius, Литва
€ 22,000
ДЛЯ ФОРМЕШУСА ЮГА ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ RAMUSS ЗАКРЫТЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ АФСФАЛЬНЫЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬН…
Земельные участки
Ragoziai, Литва
€ 11,000
In the Jonava district, plots are sold in the area, Ragogai to your home. The smooth quarter…
Земельные участки
Ragoziai, Литва
€ 14,000
Продается в 29.11 утра участок в районе Йонава, деревня Рагозе, Голгофа г.18. SKLYPAS • Пло…
Земельные участки
cicinai, Литва
€ 9,300
ПОЗЖЕ 84 ЗЕМЛЯ СТРАНЫ ДЖОНАВА Площадь 84 а Доступ асфальтирован Предварительные измерения …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты