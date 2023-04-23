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Земельные участки в Kulvos seniunija, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки в cicinai, Литва
Земельные участки
cicinai, Литва
€ 8,000
11.25 ГЛАВНАЯ СВЕТНАЯ РАЗДЕЛ В ГОРОДЕ ГОРОД ГОРОД! СКЛИП В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ С ХОРОШЕЙ КОНФИД…
Земельные участки в Gineikiai, Литва
Земельные участки
Gineikiai, Литва
€ 17,000
Земельный участок 41.40, жилой комплекс в окружении природы продается! Раньше здесь была быв…
Земельные участки в Marvilius, Литва
Земельные участки
Marvilius, Литва
€ 22,000
ДЛЯ ФОРМЕШУСА ЮГА ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ RAMUSS ЗАКРЫТЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ АФСФАЛЬНЫЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬН…
Земельные участки в Ragoziai, Литва
Земельные участки
Ragoziai, Литва
€ 11,000
In the Jonava district, plots are sold in the area, Ragogai to your home. The smooth quarter…
Земельные участки в Ragoziai, Литва
Земельные участки
Ragoziai, Литва
€ 14,000
Продается в 29.11 утра участок в районе Йонава, деревня Рагозе, Голгофа г.18. SKLYPAS • Пло…
Земельные участки в cicinai, Литва
Земельные участки
cicinai, Литва
€ 9,300
ПОЗЖЕ 84 ЗЕМЛЯ СТРАНЫ ДЖОНАВА Площадь 84 а Доступ асфальтирован Предварительные измерения …
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