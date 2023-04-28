Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Шяуляйский уезд
Ионишкский район
Земельные участки в Kriuku seniunija, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Kalnuvenai, Литва
€ 16,000
ПОТОК 2,38 ГА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НРС. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ …
Земельные участки
Riogliskiai, Литва
€ 6,500
ПОДАРОК ЛЕСУ ДЛЯ ОТДЫХА СОВЕТА НА ПУТИ, ПОКАЖИ НЕКОТОРЫЕ! ________________________________ О…
Земельные участки
Sniurai, Литва
€ 11,000
Телята к. на окраине, Калабариш к. 1,22 га земельного участка продано. Участок находится в в…
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 29,000
ПРОДАЖА В ОЗЕРОВОМ ПАКЕТЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ При покупке обоих участков скидка составляет до 5…
Земельные участки
Balkasodis, Литва
€ 2,500
ПОТОК УЧАСТОКА 6.12 АЛИТАУС, БАЛКАСОДИ, В СОДИ, СООБЩЕСТВО, "ПОЛНЫЙ" --- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •…
Земельные участки
Satijai, Литва
€ 15,000
Лесное хозяйство 1 га участок на продажу в Каунасском районе, Фокс старый, Шатианский посело…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 85,000
Сельскохозяйственная посылка на продажу Каунас р. Саванна, Гарлава, сен., Станчичюс к. уника…
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€ 42,052
ПОЗЖЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ В УИЛЬОНЕ СИЛЬНИИ, Мы приглашаем вас узнать предмет в удобное…
Земельные участки
Didziasalis, Литва
€ 10,800
ПРОДАЕТСЯ НОВОГО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!!!!! _____________________________________________________…
Земельные участки
Rokantiskes, Литва
€ 58,000
Земельные участки
Муснинкай, Литва
€ 9,000
2,51 га сельскохозяйственного участка для продажи в Барскунасе, Ширвинт р. СКЛИПАС: - площа…
Земельные участки
Paneriai, Литва
€ 19,000
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты