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Земельные участки в Kretingos seniunija, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
€ 13,500
Lithuania, Kretinga district, Kretinga municipality, Kurmaičiai village, Mokyklos street 4 D…
Земельные участки в Rudaiciai, Литва
Земельные участки
Rudaiciai, Литва
€ 65,000
В ИМПРЕССИВНОМ МЕСТЕ, Клайпедский район, деревня Рудайчяй, земля 13200 га / 13200 м ² д…
Земельные участки в Gryksiai, Литва
Земельные участки
Gryksiai, Литва
Количество этажей 1
€ 30,000
В НОВОМ КВАРТАЛЕ, СТРАНОВОМ КРЕТИНГОМ, ДУПУЛЬЧУ, CEDROS G. ПРОДАВАЯ ОДНОГО ВЫСОКОГО, РАСИОНН…
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