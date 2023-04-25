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Литва
Клайпедский уезд
Клайпедский район
Земельные участки в Kretingales seniunija, Литва
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18 объектов найдено
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Земельные участки
Toliai, Литва
€ 102,000
EXCLUDED EXCLUSIVE LAND SKLYPES COUNTRY DANES, COUNTRY FOR FOREST EXPLANATORYES. CRETING are…
Земельные участки
Gibiseliai, Литва
€ 60,000
В ПАТОГИО, МАТОМА, Я БОЛЬШОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВЕТРОВОМ МЕСТЕ, КЛАСС-ЛЕПОЖА, МАГИСТРАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ…
Земельные участки
Darguziai, Литва
€ 55,000
ПОЗЖЕ 20 ЗЕМЛЯ А ДЛЯ ПАМИКИ G. 21, В НЕКОТОРЫХ РАБОТАХ, КЛАССИНГ В РАЙОНЕ С 143,42 КВ.М., 2 …
Земельные участки
Normantai, Литва
€ 11,000
ПОЗЖЕ 13.02 ARIR HOME LIGHT CLAIR R. SAV., NORMANT K., SMILG G. 10 Продается участок правиль…
Земельные участки
Bendikai, Литва
€ 19,460
ВСЕ СТРАНОВЫЕ КЛЕРЫ ПРОДАЮТ 9,73 а. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -------------------------------------…
Земельные участки
Graudusiai, Литва
€ 19,500
Земельные участки
Graudusiai, Литва
€ 19,500
Земельные участки
Peskojai, Литва
€ 21,500
Lithuania, Klaipėda district, Kretingalė commune, Peskojai village, 14 audros street. Land f…
Земельные участки
Bendikai, Литва
€ 19,500
Lithuania, Klaipėda district, Kretingalė commune, Bendikiai village (former Memel region). L…
Земельные участки
Graudusiai, Литва
€ 39,500
ПОЗЖЕ 10 АРА ДОМА В ПАЛАНГЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - цена: 39 500 евро, старая цена 42 000 евро …
Земельные участки
Girkaliai, Литва
€ 72,000
SELLOW OF 20 ARA HOME HOUSE IN PALANG GENERAL INFORMATION: - price: 72 000 Eur; - address: …
Земельные участки
Grabiai, Литва
€ 35,000
В районе Клайпеды 20-акровый участок продается для жилищного строительства в городе Бруздейл…
Земельные участки
Plikiai, Литва
€ 150,000
Продается участок рядом с курганом Экете, рядом с водоемом, участок граничит с ручьем. Участ…
Земельные участки
Girkaliai, Литва
€ 350,000
Множество участков для продажи для развития жилого квартала. = = = = = = = = = = G1> TA…
Земельные участки
Girkaliai, Литва
€ 43,750
СКЛИП В ВНИМАНИЕ В ПИТАНИЕ МЕСТО ИЛИ ГОСУДАРСТВА ВАШЕГО СЕМЬИ ДОМА. Мы открыты для ваших цен…
Земельные участки
Kalnuvenai, Литва
€ 80,000
Plot for sale with New Home Project on Tauro 13 Street, Klaipeda ---------------------------…
Земельные участки
Girkaliai, Литва
€ 39,000
В прекрасном месте два участка жилой недвижимости продаются в Паланге по 10 акров каждый. Ра…
Земельные участки
Kalnuvenai, Литва
€ 16,000
ПОТОК 2,38 ГА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НРС. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ …
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