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Земельные участки в Кретингский район, Литва

17 объектов найдено
Земельные участки в Gintarai, Литва
Земельные участки
Gintarai, Литва
€ 105,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ, ГОНКА КРЕТИНГА. ГЕНЕС СЕН. ОБЯЗАННОСТИ ЛЕСНОЙ ФЕРМЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙС…
Земельные участки в Gintarai, Литва
Земельные участки
Gintarai, Литва
€ 105,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ, ГОНКА КРЕТИНГА. ГЕНЕС СЕН. ОБЯЗАННОСТИ ЛЕСНОЙ ФЕРМЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙС…
Земельные участки в Vydmantai, Литва
Земельные участки
Vydmantai, Литва
€ 23,500
ПРОДАНО 24.08 а. СКЛИПАС для строительства одноместного или двухмерного дома в ВИДМАНТС К., …
Земельные участки в Rubuliai, Литва
Земельные участки
Rubuliai, Литва
€ 23,600
Lithuania, Kretinga district, Žalgiris municipality, Rubuliai village, Pievų street. Land fo…
Земельные участки в Gruslauke, Литва
Земельные участки
Gruslauke, Литва
Количество этажей 1
€ 27,000
Участок со зданиями на продажу. Дом для дерева, снос. Здание масонской фермы. _____________…
Земельные участки в Vydmantai, Литва
Земельные участки
Vydmantai, Литва
€ 18,500
Земельные участки в Кретинга, Литва
Земельные участки
Кретинга, Литва
€ 12,900
Земельные участки в Kiauleikiai, Литва
Земельные участки
Kiauleikiai, Литва
€ 30,000
ПОТОК 87,56 ARS В СВИНЯХ, KALVIAS G. 15 87,56 акров сельскохозяйственного участка для продаж…
Земельные участки в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
€ 13,500
Lithuania, Kretinga district, Kretinga municipality, Kurmaičiai village, Mokyklos street 4 D…
Земельные участки в Rudaiciai, Литва
Земельные участки
Rudaiciai, Литва
€ 65,000
В ИМПРЕССИВНОМ МЕСТЕ, Клайпедский район, деревня Рудайчяй, земля 13200 га / 13200 м ² д…
Земельные участки в Sausdravai, Литва
Земельные участки
Sausdravai, Литва
€ 12,000
SECTION SECTION DOWNLOAD Gironinkia. 7, Juzumai km, Artificial Sen. ------------------------…
Земельные участки в Juzumai, Литва
Земельные участки
Juzumai, Литва
€ 14,000
Земельные участки в Дарбенай, Литва
Земельные участки
Дарбенай, Литва
€ 8,000
SELLYPAS SELLOW IN Vytautos g., Artnos, Критский район. ------------------------------------…
Земельные участки в Ilginiai, Литва
Земельные участки
Ilginiai, Литва
€ 15,000
SELLYPE DE SELLOW Длина г., Юсинес км, Искусственный Сен. ----------------------------------…
Земельные участки в Gryksiai, Литва
Земельные участки
Gryksiai, Литва
Количество этажей 1
€ 30,000
В НОВОМ КВАРТАЛЕ, СТРАНОВОМ КРЕТИНГОМ, ДУПУЛЬЧУ, CEDROS G. ПРОДАВАЯ ОДНОГО ВЫСОКОГО, РАСИОНН…
Земельные участки в Кретинга, Литва
Земельные участки
Кретинга, Литва
€ 9,000
Земельные участки в Кретинга, Литва
Земельные участки
Кретинга, Литва
€ 9,000
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