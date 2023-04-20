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Литва
Клайпедский уезд
Клайпедский район
Земельные участки в Клайпедский район, Литва
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73 объекта найдено
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Земельные участки
Vezaiciai, Литва
€ 16,000
Земельные участки
Toliai, Литва
€ 102,000
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ СКЛИПЫ СТРАНЫ ДАНЕВ, СТРАНА ДЛЯ ЛЕСНЫХ ПОЯСНИКОВ. КРЕТИНГ…
Земельные участки
Sudmantai, Литва
€ 24,500
ПОЗЖЕ РАЗДЕЛ МАРКИ С ДОМАШНИМ ПРОЕКТОМ И СДЕЛАНО ДЛЯ ДОМА ВОПРОС против. Клэр районы. Слуша…
Земельные участки
Graudusiai, Литва
€ 18,300
ПУБЛИЧНЫЙ В СООТВЕТСТВИИ 11.72 А.М. ВЫЗОВ РАЙ. - Участок находится в новой развивающейся де…
Земельные участки
Gibiseliai, Литва
€ 60,000
В ПАТОГИО, МАТОМА, Я БОЛЬШОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВЕТРОВОМ МЕСТЕ, КЛАСС-ЛЕПОЖА, МАГИСТРАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ…
Земельные участки
Vezaiciai, Литва
€ 19,000
Три участка на продажу в Парко г. сзади, в раке. Для строительства одного и двухъязычного жи…
Земельные участки
Stragnai II, Литва
€ 38,000
ПРОДАЖА 73 МАФЫ СТРЕЛКИ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ДЕПАРАТОРЫ: - цель земли может быть изменена; - участо…
Земельные участки
Kuliskiai, Литва
€ 20,000
СТРАНА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРОДАТЬ ГАРЖ 12,5 а. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ---------------------------------…
Земельные участки
Rokai, Литва
€ 13,875
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Земельные участки
Rokai, Литва
€ 11,000
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Земельные участки
Mazuriskiai, Литва
€ 160,000
Массив участков общей площадью 1,9 га выдается для формирования 15 участков жилой недвижимос…
Земельные участки
Darguziai, Литва
€ 55,000
ПОЗЖЕ 20 ЗЕМЛЯ А ДЛЯ ПАМИКИ G. 21, В НЕКОТОРЫХ РАБОТАХ, КЛАССИНГ В РАЙОНЕ С 143,42 КВ.М., 2 …
Земельные участки
Radailiai, Литва
€ 19,440
Литва, Клайпедский район, деревня Радайляй, улица Варникю ( бывшая Мемельская зона ). Участо…
Земельные участки
Radailiai, Литва
€ 15,556
Литва, Клайпедский район, деревня Радайляй, улица Варникю ( бывшая Мемельская зона ). Участо…
Земельные участки
Radailiai, Литва
900 м²
€ 17,500
Литва, Клайпедский район, деревня Радайляй, улица Варникю ( бывшая Мемельская зона ). 7 лото…
Земельные участки
Radailiai, Литва
€ 50,000
Lithuania, Klaipėda district, Radailiai village, land for sale. 2 plots with the area of 1,0…
Земельные участки
Jakai, Литва
€ 26,500
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Budrikai village, Švepelių stre…
Земельные участки
Normantai, Литва
€ 11,000
ПОЗЖЕ 13.02 ARIR HOME LIGHT CLAIR R. SAV., NORMANT K., SMILG G. 10 Продается участок правиль…
Земельные участки
Bendikai, Литва
€ 19,460
ВСЕ СТРАНОВЫЕ КЛЕРЫ ПРОДАЮТ 9,73 а. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -------------------------------------…
Земельные участки
Гаргждай, Литва
€ 117,800
ПОЗЖЕ 5 МНОГИХ ДОМАШНИХ ГОСУДАРСТВ В ГАРЖ __________________________________________________…
Земельные участки
Pempiai, Литва
€ 65,000
Земельные участки
Mazuriskiai, Литва
€ 75,000
Земельные участки
Mazuriskiai, Литва
€ 735,000
Земельные участки
Graudusiai, Литва
€ 19,500
Земельные участки
Graudusiai, Литва
€ 19,500
Земельные участки
Гаргждай, Литва
€ 301,490
Земельные участки
Pangesai, Литва
€ 21,500
Lithuania, Klaipėda district, Priekulė municipality, Pangesai village. Land for sale with an…
Земельные участки
Pangesai, Литва
€ 13,900
Литва, Клайпедский район, муниципалитет Приекуле, деревня Пангесай, улица Панге ( бывшая зон…
Земельные участки
Pangesai, Литва
€ 21,500
Lithuania, Klaipėda district, Priekulė municipality, Pangesai village (former Memel region).…
Земельные участки
Kliosiai, Литва
€ 16,000
Литва, Клайпедский район., Муниципалитет Приекуле, деревня Клиошяй ( бывший Мемельский регио…
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