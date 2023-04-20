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Realting.com
Литва
Клайпедский уезд
Клайпедское городское самоуправление
Земельные участки в Клайпедское городское самоуправление, Литва
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25 объектов найдено
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Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 25,000
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 59,000
ПОЗЖЕ ЗЕМЛЯ СКЛИП В САМОМ КЛАССЕ РЫНКА, В ОБОРУДОВАНИИ ЖИВОГО ДОМА. Отличное предложение для…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 190,000
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ NT ИСПОЛНЕНИЙ !!! Продается 29-квартирный квартал КЛАУСМИЛИШ В.С., ЧЕРТЕЖны…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 30,000
ВЕРТАС ВНИМАНИЕ СКЛИП! НАСТОЯЩАЯ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗАВИСИМОСТЬ КОММЕРЧЕС…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 42,000
В КЛАССЕ, ПРИМЕНЕНИЕ PR, ПОТОЛ С СТАТИНИЕЙ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: Мир Пр. 158, Клайпед…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 42,000
В КЛАССЕ, ПРИМЕНЕНИЕ PR, ПОТОЛ С СТАТИНИЕЙ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: Мир Пр. 158, Клайпед…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 55,000
МИНИЗ МИНИСЛ, Клайпеда. 14965 га сельскохозяйственного СКЛИП -------------------------------…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 250,000
ЖЕЛТЫЙ МАСИВ ( 63 участка - площадь 8 га ) LIV. ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВА Клайпедские районы, цена…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 119,500
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 148,000
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 148,000
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 44,700
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 27,200
SELLOW OF HA AGRICULTURAL LAST LABELS IN LABELS, CLAIRING R. ==========<1><1G>&…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 75,000
SELLOW OF HA 3,7412 AGRICULTURAL LAST LELS K., CLAIRING R. ==========<1><1G><…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 423,500
Plot for sale for the construction of low-rise residential houses in the Holy Molo st. There…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 1,313,370
Commercial plot for sale in the industrial and storage area with warehouse project and const…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 480,000
ПОТОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ НЕСКОЛЬКО ( 10-15 высокий ) ГОСУДАРСТВА: Участок состоит из 2 участков ( …
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 142,000
LAND INVESTMENT IN THE LETTER OF THE HIGH IN THE HOUSE, INVESTIC MASSIVE FOR MASSIVIDUAL HOU…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 30,000
Продается участок площадью 9,6 акра, принадлежащий району Клайпеда в городе Трушель. Участок…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 80,000
A 50-acre parcel of land is sold at a convenient, visible and large moving site with a desti…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 423,500
Продается участок для строительства небольшого загородного жилого дома в Святом Моло г. Есть…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 600,000
Участок из 100 акров земли продается в удобном, видимом, большом месте движения, цель которо…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 32,000
An agricultural plot is sold in a strategically comfortable location at Klaipeda district, G…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 150,000
ПРОДАЖА ПАРСЕЛЯ 43,16 АРЕС ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО, СКЛАДНОГО РЯДОМ, ERMITAGE. " «ВХОД ИЗ ШОССЕ A1…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 345,000
Старая бойня Клайпеда защищена Департаментом охраны культурных ценностей. Он был построен в …
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