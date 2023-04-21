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Земельные участки в Kernaves seniunija, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки в Kunigiskiai II, Литва
Земельные участки
Kunigiskiai II, Литва
€ 6,000
2 ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КУНИГАЦИЙ ДОМА НА КУНИГИНАХ II., ЦЕРНМЕНТ СЕН., СЕРДЦЕ R. SAV. ОП…
Земельные участки в Kryziauka I, Литва
Земельные участки
Kryziauka I, Литва
€ 45,000
В сердечном районе, старом Керно, участок жилой недвижимости продается в деревне Кросс I. Жи…
Земельные участки в Кярнаве, Литва
Земельные участки
Кярнаве, Литва
€ 28,000
1,28 га сельскохозяйственного участка для продажи в Кернаве, Лиелупе г. Участок граничит с …
Земельные участки в Kryziauka I, Литва
Земельные участки
Kryziauka I, Литва
€ 15,000
Земельные участки в Kryziauka I, Литва
Земельные участки
Kryziauka I, Литва
€ 60,000
SELLOW OF THE 87.5 ARS AGRICULTURAL PERMANY VOS 2 KM FROM CERNMENT, BODY APSUPTS ADVANTAGE: …
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