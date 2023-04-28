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Земельные участки в Кярнаве, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Кярнаве, Литва
Земельные участки
Кярнаве, Литва
€ 28,000
1,28 га сельскохозяйственного участка для продажи в Кернаве, Лиелупе г. Участок граничит с …
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