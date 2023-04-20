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Литва
Шяуляйский уезд
Кельмеский район
Земельные участки в Кельмеский район, Литва
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
€ 81,000
16,2275 HA это ПРОДАЖА. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИЧНОСТЬ НА ПУТИ РАЙОН, КАДАГИЧ К.…
Земельные участки
Aukstuoliai, Литва
€ 185,000
Uogry фермы-продаж Рядом с Куриленским региональным парком, окруженным сосновыми лесами, в …
Земельные участки
Griniai, Литва
€ 14,800
ПОДАРОК В РАМИО РАЗДЕЛ 13 ОРУЖИЯ, РЫНКИ ЭТО МЕСТО, КОТОРОЕ ВЫ СОХРАНИТЕ СВОЙ НОВЫЙ ДОМ МЫ Ч…
Земельные участки
Титувенай, Литва
€ 8,500
ХОРОШАЯ ЦЕНА И ИНВЕСТИЦИИ! В ГОРОДЕ НЕДВИЖИМОСТИ 15 АРИР ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ = = = = = = = =…
Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
€ 25,000
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ.. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: * Цена…
Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
€ 35,500
ПОТОК HA 8.15 HA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА R., LUGAL K. ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ ГРОМК…
Земельные участки
Skroblyne, Литва
€ 225,000
Продажа сельскохозяйственных участков 78,43 га. Деком, Сильвус Сен., Pool Rase. SKLYPES: …
Земельные участки
Stibiriske, Литва
€ 120,000
Сельскохозяйственный участок на продажу 28,02 га. Ганипрова, Старый Край, Кельмиан р. СКЛ…
Земельные участки
Титувенай, Литва
€ 30,000
Земельные участки
Kusleikiai, Литва
€ 17,000
ПРОДАВАЯ ЮЖУ ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПИВОМ G. В ТЕЧЕНИЕ, РЕ…
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