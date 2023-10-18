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Земельные участки в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Silgaliskiai, Литва
Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
16,2275 HA это ПРОДАЖА. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИЧНОСТЬ НА ПУТИ РАЙОН, КАДАГИЧ К.…
€73,000
Земельные участки в Silgaliskiai, Литва
Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€140,000
Земельные участки в Silgaliskiai, Литва
Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
ПОТОК HA 8.15 HA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА R., LUGAL K. ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ ГРОМК…
€33,000
Земельные участки в Silgaliskiai, Литва
Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ.. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: * Цена…
€25,000
Realting.com
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