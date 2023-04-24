Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Каунасский уезд
Кедайнский район
Земельные участки в Kedainiu miesto seniunija, Литва
Очистить
6 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Janusava, Литва
€ 25,000
ЖЕЛТЫЙ ВЕСНА В УСПЕШНОМ ПАРКЕ! ПРЕИМУЩЕСТВО: • Участок находится в 2 км от центра города …
Земельные участки
Janusava, Литва
€ 12,288
ПОЗЖЕ 7, НОВАЯ БЕССИКА, ЖИЗНЬ В СОВЕТЕ ЖИВЫХ ЛИВЕНДОВ, НЕКОТОРЫХ НЕКОТОРЫХ. •Адрес: деревня…
Земельные участки
Keleriskiai, Литва
€ 12,000
SELLOWS, YOUTH G., TRAVERING SOME • Youth g. 34, 36, 38, 40 Tray, Kėdainiai district.; • P…
Земельные участки
Tubiai, Литва
€ 490,000
КОММЕРЧЕСКИЙ СКЛИП С ИСКЛЮЧЕНИЕМ В ТАМОЖЕННОЙ ЦЕПИ. ХОРОШИЙ МАТОМУМ ИЗ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ. БОЛЬ…
Земельные участки
Justinava, Литва
€ 12,900
Большой участок на продажу в садах, Кедайняй, Лонги го. 156. Участок находит сообщество садо…
Земельные участки
Justinava, Литва
€ 31,450
SELLOWS WITH LOSS ESTABLISH AND NON-CELLOW CHANGUAGE! Address: In the case of leams, Cot r.…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты