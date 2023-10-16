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Земельные участки в Каунасский уезд, Литва

310 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Каунас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Каунас, Литва
€99,000
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Virbaliskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Virbaliskiai, Литва
16 участков для продажи с целью строительства одиночных / общежитий, выровненных с 8,5 утра …
€184,000
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€32,000
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вилькия, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вилькия, Литва
€364
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Езнас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Езнас, Литва
€2,800
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Каунас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
Продается в г. Каунас м. само., г. Рома, ул. Алко, 12.23 м. Участок под застройку с готовым …
€50,000
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Dievogala, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dievogala, Литва
ПРОДАНО КАУНО Р. В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАДИНУАЛ САНОЧНИК СЕЛЬСКОХОЗ…
€65,000
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Dubravai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dubravai, Литва
€21,000
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Йонава, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Йонава, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 1,468 га продается в деревне Кунгушил, в районе Йонава…
€23,500
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Budiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Budiskes, Литва
НЕКОТОРЫЕ НАПИСИ, GIRTH SEN., VLADICIAN НЕКОТОРЫЕ 33,22 акра ПРОДАЮТСЯ. Всего 5 км до Каира …
€18,000
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Каунас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Каунас, Литва
ПРОДАНО Р. Калантос г. 7, Кауна 7,64 а. участок, в хорошо видимом месте только после приземл…
€99,000
Земельные участки в Varluva, Литва
Земельные участки
Varluva, Литва
ПРОДАТЬ ВАШУ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ДОМА ВСЕ СОВЕТ – В ВАРЛУВОЙ! -----------------------------…
€11,999
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kuodiskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kuodiskiai, Литва
Участок 167 акров Каунаса р. self., В деревне Вильем возле озера. Отличное сообщение с горо…
€19,900
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Rumsiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Rumsiskes, Литва
Участок коммерческой земли для продажи граничит с автобусом 118 акров коммерческого назначен…
€150,000
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
SELLOW ЗАДАЕТ ОДНУ СТРАНУ В ДРУГОЙ ПАТОГИЧЕСКОЙ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С PATOG В ПРИВИЛЕГИЯХ,…
€80,000
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
НЕ ИМЕЙТЕ СОВЕТ, ПАГИРД К. 12 А. ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ СКЛИП. МЕСТО ПУТИ, ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ВАШ Ч…
€25,000
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
NERIES TAC - это НОВЫЙ жилой частный домашний квартал для уютного соседства с природой, кото…
€185,000
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
УЧАСТОК ПОДПИСИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГИ ПАТ А5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПУТИ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНО…
€295,000
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€79,000
Земельные участки в Rykstyne, Литва
Земельные участки
Rykstyne, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ В ГОРОДЕ МАРМАРИИ Во всей стране Нери. Жилые помещения …
€25,000
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ТРАНСФЕКТИВНЫЙ РАЙОН. Участок прямо рядом с рекой Нерис! Вокруг прекра…
€160,000
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€10,856
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Йонава, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Йонава, Литва
€46,000
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Peleniai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Peleniai, Литва
ИСКЛЮЧЕН ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УЧАСТОК УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ ANT NERIES CHRANT ВСЕГО В 12 КМ ОТ ГОРОДСКИХ …
€142,000
Земельные участки в Silenai, Литва
Земельные участки
Silenai, Литва
ИСКЛЮЧЕННЫЕ БОЛЬШИЕ СОДИИ С ДВУМЯ ТЕЛЕФОННОЙ В СОЗДАНИИ!!! ПРЕИМУЩЕСТВО: - Всего 25 минут. …
€62,000
Земельные участки в Бальберишкис, Литва
Земельные участки
Бальберишкис, Литва
€91,350
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Jaksiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Jaksiai, Литва
€30,000
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€8,000
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Jiezno Kolonijos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jiezno Kolonijos, Литва
€16,000
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С ИСПОЛНЕНИЕМ ГИНУАЖА ---------------------------------…
€12,000
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