ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Земельные участки
Литва
Каунасский уезд
Земельные участки в Каунасский уезд, Литва
Очистить
310 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Каунас, Литва
€99,000
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Virbaliskiai, Литва
16 участков для продажи с целью строительства одиночных / общежитий, выровненных с 8,5 утра …
€184,000
Рекомендовать
Земельные участки
Каунас, Литва
€32,000
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вилькия, Литва
€364
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Езнас, Литва
€2,800
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
Продается в г. Каунас м. само., г. Рома, ул. Алко, 12.23 м. Участок под застройку с готовым …
€50,000
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dievogala, Литва
ПРОДАНО КАУНО Р. В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАДИНУАЛ САНОЧНИК СЕЛЬСКОХОЗ…
€65,000
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dubravai, Литва
€21,000
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Йонава, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 1,468 га продается в деревне Кунгушил, в районе Йонава…
€23,500
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Budiskes, Литва
НЕКОТОРЫЕ НАПИСИ, GIRTH SEN., VLADICIAN НЕКОТОРЫЕ 33,22 акра ПРОДАЮТСЯ. Всего 5 км до Каира …
€18,000
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Каунас, Литва
ПРОДАНО Р. Калантос г. 7, Кауна 7,64 а. участок, в хорошо видимом месте только после приземл…
€99,000
Рекомендовать
Земельные участки
Varluva, Литва
ПРОДАТЬ ВАШУ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ДОМА ВСЕ СОВЕТ – В ВАРЛУВОЙ! -----------------------------…
€11,999
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kuodiskiai, Литва
Участок 167 акров Каунаса р. self., В деревне Вильем возле озера. Отличное сообщение с горо…
€19,900
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Rumsiskes, Литва
Участок коммерческой земли для продажи граничит с автобусом 118 акров коммерческого назначен…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки
Каунас, Литва
SELLOW ЗАДАЕТ ОДНУ СТРАНУ В ДРУГОЙ ПАТОГИЧЕСКОЙ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С PATOG В ПРИВИЛЕГИЯХ,…
€80,000
Рекомендовать
Земельные участки
Каунас, Литва
НЕ ИМЕЙТЕ СОВЕТ, ПАГИРД К. 12 А. ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ СКЛИП. МЕСТО ПУТИ, ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ВАШ Ч…
€25,000
Рекомендовать
Земельные участки
Каунас, Литва
NERIES TAC - это НОВЫЙ жилой частный домашний квартал для уютного соседства с природой, кото…
€185,000
Рекомендовать
Земельные участки
Каунас, Литва
УЧАСТОК ПОДПИСИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГИ ПАТ А5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПУТИ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНО…
€295,000
Рекомендовать
Земельные участки
Каунас, Литва
€79,000
Рекомендовать
Земельные участки
Rykstyne, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ В ГОРОДЕ МАРМАРИИ Во всей стране Нери. Жилые помещения …
€25,000
Рекомендовать
Земельные участки
Каунас, Литва
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ТРАНСФЕКТИВНЫЙ РАЙОН. Участок прямо рядом с рекой Нерис! Вокруг прекра…
€160,000
Рекомендовать
Земельные участки
Каунас, Литва
€10,856
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Йонава, Литва
€46,000
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Peleniai, Литва
ИСКЛЮЧЕН ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УЧАСТОК УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ ANT NERIES CHRANT ВСЕГО В 12 КМ ОТ ГОРОДСКИХ …
€142,000
Рекомендовать
Земельные участки
Silenai, Литва
ИСКЛЮЧЕННЫЕ БОЛЬШИЕ СОДИИ С ДВУМЯ ТЕЛЕФОННОЙ В СОЗДАНИИ!!! ПРЕИМУЩЕСТВО: - Всего 25 минут. …
€62,000
Рекомендовать
Земельные участки
Бальберишкис, Литва
€91,350
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Jaksiai, Литва
€30,000
Рекомендовать
Земельные участки
Каунас, Литва
€8,000
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jiezno Kolonijos, Литва
€16,000
Рекомендовать
Земельные участки
Каунас, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С ИСПОЛНЕНИЕМ ГИНУАЖА ---------------------------------…
€12,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
11
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL