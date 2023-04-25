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Литва
Каунасский уезд
Каунасское городское самоуправление
Каунас
Земельные участки в Каунас, Литва
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54 объекта найдено
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Земельные участки
Каунас, Литва
€ 20,000
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 19,999
ПОЗЖЕ ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ В РАЙОНЕ КАНАНА! Умеренный г. 15. ................................…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 95,000
ЭТО СДЕЛАЕТ МЕСТО, ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ВАШ МОРСКОЙ ДОМ. В НЕКОТОРЫХ НЕМУНСКИХ КРАНТАХ У нас есть…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 295,000
ПОТОЛ, УДЕРЖАНО ДО ПАТ А5 МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГИ. PUTI LOCACY PLACE COMERCINE ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛ…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 195,000
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ТРАНСФЕКТИВНЫЙ РАЙОН. Участок прямо рядом с рекой Нерис! Вокруг прекра…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 170,000
ЭРДВУС СКЛИП В ПРЕИМУЩЕСТВЕ СОВЕТА, МИКРОРАЙОН ВЕЛИКОГО ГОРОДА. РАЗДЕЛ ПУТИ ЧИСТЫЕ ТОЛЬКО …
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 39,000
СТРАНА СКЛИПАС Via Baltica GREITKELIO. У Йонуше км. Целью участка являются другие сельскохо…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 105,000
ПРОДАНО Р. Калантос г. 7, Кауна 7,64 а. участок, в хорошо видимом месте только после приземл…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 195,000
Участок продается в небольшом Маскале, на проспекте Видона. Площадь участка 4.38 а.. Рядом с…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 339,273
ПОТОК КОММЕРЧЕСКОЙ ПОСЛЕДНЕЙ ЗЕМЛИ 22.77 ОБЛАСТЬ, ОСТРОВ ПЛЕНТ! ПРЕИМУЩЕСТВО: • Коммерческая…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 15,000
25 ARIR LAND SKLYP В ROKELS! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ▪ Площадь участка: 25,00 акров ▪ Расположен…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 135,000
В удобном месте в городе, рядом с частным домом и еще одним многоквартирным домом, в чрезвыч…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 550,000
ПРОДАЖА 109.34a КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ ПЕЧАТИ PR., DARNAVOS RAJ., KAUNE ПРЕИМУЩЕСТВО: • Ряд…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 25,000
ПРОДАВАТЬ 3 НОВОСТИ СОЗДАННЫЕ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ В СОВЕТЕ РАЙ, ПОЗЖЕ ИНФОРМАЦИЯ: ✅ Адрес: H…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 14,900
НАГРУЗНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕЛИКОГО ПОДПИСИ К., В ШИРОКЕ ПУТИ ИНФОРМАЦИЯ: - Адрес: Дуб г 19, …
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 24,000
Продается ЛЕСНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ участок назначения возле дороги Юрбарк - Каунас. Участ…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 450,000
ПОДАРОК 2 СКЛИПЫ «КОММЕРЧЕСКИХ ПОСЛЕДНИХ ЦЕЛЕЙ» ( 10,7a. ) J. Дегути Г. 9-11 ЧЛЕНОВ, С ВОЗМО…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 199,000
Участок с панорамным видом на продажу подходит для строительства двух двухъязычных домов. ▪…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 32,000
Участок на продажу в затопленном, Памышир, SB Volunge. Общая площадь 11,48 а. •Участок в кра…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 149,000
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 10,000
СКЛИП НЕ СМОТРЕТЬ НИРИ! ТОЛЬКО 10 МИН. ИЗ СОВЕТА. Адрес участка - Каунас р., Кармелава; Пло…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 50,000
САМОЕ ИЗ 52 ARS - CAUN WROW, СТАРЫЙ СЕН., BJOY K. - ТОЛЬКО 18 км от города CENTRO ( 20 минут…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 99,000
КАУНО Р., НОВОСТИ К. НОВОСТНЫЙ ПАРК, ВЫ, ОТКРЫТЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ДО. ПУТИКАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШ…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 500,000
СКЛИП В ЭТОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ХОРОШЕМ МЕСТЕ, ДО ПАТ ВИА БАЛТИКИ. ДЛЯ ПЕСЧИКОВ И ДРУГИХ КОММЕРЧ…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 40,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ✅ Адрес: Aukuro g, Sides. ✅ Площадь Склипо: 50 утра., ✅ Размеры Sklypo: ш…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 239,000
Три участка для продажи рядом друг с другом, общая площадь 52,89а, стратегически удобное мес…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 85,000
Сельскохозяйственная посылка на продажу Каунас р. Саванна, Гарлава, сен., Станчичюс к. уника…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 169,900
Инвестиции на продажу 27.20 утра участок Ž. В танцах Немуну Основная информация: - ВЫПОЛН…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 39,000
ПРОДАЖА 3.48 А. СКЛИПАС, САВАНОР ПР. 212A, ЗЕЛЕНЫЙ, ЦЕНА Участок: - Адрес: волонтер пр. 21…
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 13,000
ПОТОК 9.57a В СОДАХ СООБЩЕСТВА ДЛЯ САДКЕРОВ ________________________________________________…
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