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Земельные участки в Kalveliu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Uztilciai, Литва
Земельные участки
Uztilciai, Литва
€ 12,000
Всего в 20 км от Вильнюса, рядом с лесом, продается участок жилой недвижимости. Это отличное…
Земельные участки в Saduniskes, Литва
Земельные участки
Saduniskes, Литва
€ 18,000
Земельный участок площадью 0,5533 га для продажи с утвержденным проектом по выбору фермерско…
Земельные участки в Saduniskes, Литва
Земельные участки
Saduniskes, Литва
€ 12,000
Земельные участки в Saduniskes, Литва
Земельные участки
Saduniskes, Литва
€ 25,000
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