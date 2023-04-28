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Земельные участки в Kalesninku seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Riliskiai, Литва
Земельные участки
Riliskiai, Литва
€ 45,000
В красивом месте в районе Шальчю, участок площадью 11 га продается недалеко от Кальснинки. …
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