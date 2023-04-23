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Литва
Каунасский уезд
Кайшядорский район
Земельные участки в Кайшядорский район, Литва
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22 объекта найдено
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Земельные участки
Strosiunai, Литва
€ 155,000
ВНУТРЕННИЙ ВИЛЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И СОВЕТ, ПОДАРОЧНЫЕ СЕТИ 19 ХА Адрес – Strošiauos, Каирский с…
Земельные участки
Bartaiciai, Литва
€ 22,500
Cumplayer r. self., Каир, старый, Гудиен, Gaming g.50. Продано земельное участок 0,5311 га. …
Земельные участки
Kriauciskes, Литва
€ 21,000
Всего за 21000 евро Продается замечательный участок по адресу: Kaišiadorys, Dalio g.13 Учас…
Земельные участки
Stasiunai, Литва
€ 17,950
Всего за 17950 евро Продается в красивом и тайском, 1,73 га, сельскохозяйственный участок по…
Земельные участки
Kiemeliai, Литва
€ 11,900
In the cemeteries, the € 1,1900 is sold in a 3,38ha agricultural plot in a viable area near …
Земельные участки
Gudiena, Литва
€ 24,950
В Кушиадорисе, Гудиена, Техника г. бывший участок заправочной станции со зданием продается. …
Земельные участки
Basonys, Литва
€ 13,000
Если вы ищете тихий уголок для дома своей мечты, этот участок для вас. Участок с сказочной п…
Земельные участки
Pasventys, Литва
€ 14,500
ПУТИКАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОТДЫХА ПОСЛЕДНИКОВ 50 км. из Вильнюса и так же, как из Каунаса. 3 участк…
Земельные участки
Vladikiskes, Литва
€ 22,000
НЕКОТОРЫЕ НАПИСИ, GIRTH SEN., VLADICIAN НЕКОТОРЫЕ 33,22 акра ПРОДАЮТСЯ. Всего 5 км до Каира …
Земельные участки
Rumsiskes, Литва
€ 150,000
Участок коммерческой земли для продажи граничит с автобусом 118 акров коммерческого назначен…
Земельные участки
Kasparai, Литва
€ 28,000
Три сельскохозяйственных участка у реки Нерис в Ширвинт р продаются. self., Чиобиш старый, Ф…
Земельные участки
Жасляй, Литва
€ 49,000
Продается жилой участок площадью 1,9771 га в многообещающем районе недалеко от города Кайшиа…
Земельные участки
Eigeniskes, Литва
€ 33,500
SELLYPE НЕКОТОРЫЕ R. SEN., NEMAITON SEN., MEDICAL K. 2. ------------------------------------…
Земельные участки
Tartokas, Литва
€ 17,000
Роль в деревне Каир р. участок, подходящий для фермерской усадьбы, продается недалеко от рек…
Земельные участки
Rumsiskes, Литва
€ 22,000
Участок усадьбы в центре города Рамшиш. Грохот - один из самых привлекательных и красивых ра…
Земельные участки
Trakiai, Литва
€ 65,000
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Земельные участки
Vilkiskes, Литва
€ 10,000
С помощью четырех домашних участков в Wind / Money g. В Шлиенаве ---------------------------…
Земельные участки
Triliskes, Литва
€ 60,000
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 2 СТРАНЫ ЕСМАНТЫ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА НЕКОТОР…
Земельные участки
Rumsiskes, Литва
€ 36,000
Земельные участки
Budiskes, Литва
€ 22,000
МУЗИНУРАЦИЯ ВАШЕГО ГИПЦ РЕАЛИЗАЦИЯ! …………………………………. Дом в уведомлении только визуализируется …
Земельные участки
Bijautonys, Литва
€ 24,000
SELLYP BIJAUTONS K. WE HAVE A LOCATION!!! -------------------------------------------------…
Земельные участки
Dovainonys, Литва
€ 34,500
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