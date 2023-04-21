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Земельные участки в Jurbarku seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Klisiai, Литва
Земельные участки
Klisiai, Литва
€ 12,000
В Юрбарке, в квартале частного дома, продается участок 14-го века для строительства дома. О…
Земельные участки в Klisiai, Литва
Земельные участки
Klisiai, Литва
€ 9,900
Продается обычная форма 10.05 участка недвижимости в Рут г., Юрбарке! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Д…
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