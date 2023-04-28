Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Таурагский уезд
  4. Юрбаркский район

Земельные участки в Юрбаркский район, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Klisiai, Литва
Земельные участки
Klisiai, Литва
€ 12,000
В Юрбарке, в квартале частного дома, продается участок 14-го века для строительства дома. О…
Земельные участки в Смалининкай, Литва
Земельные участки
Смалининкай, Литва
€ 14,400
Земельные участки в Юрбаркас, Литва
Земельные участки
Юрбаркас, Литва
€ 7,500
ПОЗЖЕ 15.45 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ, VACARO G., NEWS K., JURBARK R. Участок 15.45 жилой недвижи…
Земельные участки в Klisiai, Литва
Земельные участки
Klisiai, Литва
€ 9,900
Продается обычная форма 10.05 участка недвижимости в Рут г., Юрбарке! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Д…
Realting.com
Перейти