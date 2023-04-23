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Земельные участки в Juodsiliai Eldership, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки в Roda, Литва
Земельные участки
Roda, Литва
€ 22,000
ПРОДАЖА 8.14 ДОМА АРИР С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЛЕДАМИ И ПРОЕКТАМИ MIGE K., ПОЛНЫЙ РАЙОН! ОБЩАЯ И…
Земельные участки в Roda, Литва
Земельные участки
Roda, Литва
€ 20,000
Земельные участки в Roda, Литва
Земельные участки
Roda, Литва
€ 9,000
Земельные участки в Roda, Литва
Земельные участки
Roda, Литва
€ 27,000
КЛАСС 13 АРИР ДОМ ЮЖНЫЙ С 140,24 КВ. М. В ДОМАШНЕМ ПРОЕКТЕ И ЗАЯВЛЕНИИ СОБСТВЕННОСТИ К., НЕП…
Земельные участки в Roda, Литва
Земельные участки
Roda, Литва
€ 450,000
ЗАДАВАЯ ЗАДАЧА И САНДАРТ ПОСЛЕДНИХ ПОСАДКИ: 1. Участок № 1 - 179,46 а. ( 169,36 а - зоны пр…
Земельные участки в Baraskos, Литва
Земельные участки
Baraskos, Литва
€ 290,000
ПРОДАЖА УЧАСТКА 122,94 В УЧАСТИИ КОММЕРЧЕСКОМ ПОСЛЕДНЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ РАСПОЛОЖ…
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