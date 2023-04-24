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Земельные участки в Ионавский район, Литва

27 объектов найдено
Земельные участки в Paryzius, Литва
Земельные участки
Paryzius, Литва
€ 16,000
67 acres of plot for sale, in the village of Paris, in the old Swiss. In the Jonava district…
Земельные участки в Йонава, Литва
Земельные участки
Йонава, Литва
€ 27,900
Сельскохозяйственный участок площадью 1,468 га продается в деревне Кунгушил, в районе Йонава…
Земельные участки в Йонава, Литва
Земельные участки
Йонава, Литва
€ 16,500
Рядом с набережной Нери, участок земли 6,31 акра продается в Льеже. ________________________…
Земельные участки в cicinai, Литва
Земельные участки
cicinai, Литва
€ 8,000
11.25 ГЛАВНАЯ СВЕТНАЯ РАЗДЕЛ В ГОРОДЕ ГОРОД ГОРОД! СКЛИП В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ С ХОРОШЕЙ КОНФИД…
Земельные участки в Skarbinai, Литва
Земельные участки
Skarbinai, Литва
€ 22,000
Могу ли я ожидать резюме точек и вашего налога на экспорт? Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ! Не ждите и купит…
Земельные участки в Liepiai, Литва
Земельные участки
Liepiai, Литва
€ 25,000
Йонавский район. Букон старый. В июле продано 3 га. участок земли. Отличное место для фермер…
Земельные участки в Gineikiai, Литва
Земельные участки
Gineikiai, Литва
€ 17,000
Земельный участок 41.40, жилой комплекс в окружении природы продается! Раньше здесь была быв…
Земельные участки в Kurmagala, Литва
Земельные участки
Kurmagala, Литва
€ 95,000
UNICIAL SECTION IN THE CHANGE OF NERIES: an ideal place to plant or residential house surrou…
Земельные участки в Sviloneliai, Литва
Земельные участки
Sviloneliai, Литва
€ 30,000
SELLOW SECTION OF HOME MANAGEMENT, GULDYN, JONAVOS RAJ. If you are looking for an exclusive …
Земельные участки в Йонава, Литва
Земельные участки
Йонава, Литва
€ 43,000
ПРОДАНО В КАРТИНЕ 43,00 ОРС В ЗАЯВЛЕНИИ СТРАНЫ В ДЖОНАВ РАЙ, ДИРВАЛ К. Отличная возможность…
Земельные участки в Йонава, Литва
Земельные участки
Йонава, Литва
€ 4,000
57 га земли на продажу, в деревне Париж, в старой Швейцарии. В Йонавском районе. Участок окр…
Земельные участки в Uzusaliai, Литва
Земельные участки
Uzusaliai, Литва
€ 27,000
Основа пруда Всего 20 минут позади Каунаса. ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ рядом с лесом и прудом. Окруж…
Земельные участки в Skarbinai, Литва
Земельные участки
Skarbinai, Литва
€ 11,424
Ваши акции будут проданы в полностью недавно сформированном районе пакета. Участки расположе…
Земельные участки в Skarbinai, Литва
Земельные участки
Skarbinai, Литва
€ 9,424
Акции для вашего дома продаются в совершенно новой собственности. Участки расположены в райо…
Земельные участки в Skarbinai, Литва
Земельные участки
Skarbinai, Литва
€ 9,232
Акции для вашего дома продаются в совершенно новой собственности. Участки расположены в райо…
Земельные участки в Skarbinai, Литва
Земельные участки
Skarbinai, Литва
€ 10,704
Акции для вашего дома продаются в совершенно новой собственности. Участки расположены в райо…
Земельные участки в Skarbinai, Литва
Земельные участки
Skarbinai, Литва
€ 9,400
Ваши акции будут проданы в полностью недавно сформированном районе пакета. Участки расположе…
Земельные участки в Skarbinai, Литва
Земельные участки
Skarbinai, Литва
€ 11,416
Ваши акции будут проданы в полностью недавно сформированном районе пакета. Участки расположе…
Земельные участки в Marvilius, Литва
Земельные участки
Marvilius, Литва
€ 22,000
ДЛЯ ФОРМЕШУСА ЮГА ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ RAMUSS ЗАКРЫТЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ АФСФАЛЬНЫЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬН…
Земельные участки в Ragoziai, Литва
Земельные участки
Ragoziai, Литва
€ 11,000
In the Jonava district, plots are sold in the area, Ragogai to your home. The smooth quarter…
Земельные участки в Uzusaliai, Литва
Земельные участки
Uzusaliai, Литва
€ 11,000
Подозрения к. ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖА возле леса и пруда. Окруженный новым зарождающимся…
Земельные участки в Uzusaliai, Литва
Земельные участки
Uzusaliai, Литва
€ 16,000
Земельные участки в Ragoziai, Литва
Земельные участки
Ragoziai, Литва
€ 14,000
Продается в 29.11 утра участок в районе Йонава, деревня Рагозе, Голгофа г.18. SKLYPAS • Пло…
Земельные участки в Jonalaukis, Литва
Земельные участки
Jonalaukis, Литва
€ 30,000
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ БАСАНАВИУМ Г. ИНВЕСТИЦИИ!!! Мы изменим назначение участка в соответствии с ваш…
Земельные участки в Uzmiskiai, Литва
Земельные участки
Uzmiskiai, Литва
€ 10,683
САМОЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОШИБКА ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНА БЕРИАЛ ТВЕНКИН! Эксклюзивный квартал …
Земельные участки в Йонава, Литва
Земельные участки
Йонава, Литва
€ 16,000
In a very good place, a plot is sold in the Jonava district of Switzerland. The plot finds a…
Земельные участки в cicinai, Литва
Земельные участки
cicinai, Литва
€ 9,300
ПОЗЖЕ 84 ЗЕМЛЯ СТРАНЫ ДЖОНАВА Площадь 84 а Доступ асфальтирован Предварительные измерения …
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