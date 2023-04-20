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Литва
Каунасский уезд
Ионавский район
Земельные участки в Jonavos miesto seniunija, Литва
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6 объектов найдено
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Земельные участки
Йонава, Литва
€ 27,900
Сельскохозяйственный участок площадью 1,468 га продается в деревне Кунгушил, в районе Йонава…
Земельные участки
Йонава, Литва
€ 16,500
Рядом с набережной Нери, участок земли 6,31 акра продается в Льеже. ________________________…
Земельные участки
Йонава, Литва
€ 43,000
ПРОДАНО В КАРТИНЕ 43,00 ОРС В ЗАЯВЛЕНИИ СТРАНЫ В ДЖОНАВ РАЙ, ДИРВАЛ К. Отличная возможность…
Земельные участки
Йонава, Литва
€ 4,000
57 га земли на продажу, в деревне Париж, в старой Швейцарии. В Йонавском районе. Участок окр…
Земельные участки
Jonalaukis, Литва
€ 30,000
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ БАСАНАВИУМ Г. ИНВЕСТИЦИИ!!! Мы изменим назначение участка в соответствии с ваш…
Земельные участки
Йонава, Литва
€ 16,000
In a very good place, a plot is sold in the Jonava district of Switzerland. The plot finds a…
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