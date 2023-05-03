Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Вильнюсский уезд
Ширвинтский район
Земельные участки в Jauniunu seniunija, Литва
Очистить
21 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Земельные участки
Pavasareliai, Литва
€ 7,000
3 жилых участка на продажу в Юнг Кингс, Sirvint r. Всего 800 м до асфальтированной дороги, …
Земельные участки
Dirzioniskes, Литва
€ 12,900
Продается участок назначения для одно-, бибских зданий в Maisagala g., Maisiagalos mstl., Vi…
Земельные участки
Medziukai, Литва
€ 13,500
Участки 2 одно- и биббуб жилых зданий на продажу в Planto g, Black, Shirvint r. ОБЩАЯ ИНФОР…
Земельные участки
Eiciunai, Литва
€ 13,000
Участок из 100 одно- и бибских жилых зданий на продажу в Шяуляй, Young Ages, Shirvint r. ОБ…
Земельные участки
ulyceles, Литва
€ 36,000
Острый к., Молодой островитянин, Ширвинт р. self., участок площадью 10,19 га продается. СКЛ…
Земельные участки
Eiciunai, Литва
€ 7,000
ПРОДАЖА 0,5635 HA ЖИЗНЬ ПОСЛЕДНИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, МОЛОДЕЖНЫЙ СЕН., ГОЛОВА R. - СКЛ…
Земельные участки
Godiskes, Литва
€ 20,000
В народе юного возраста Ширвинт р. sav. два граничащих 1,16 га продаются; 0,28 га сельскохоз…
Земельные участки
Godiskes, Литва
€ 6,000
Pociūnai k.Молодые люди., Shirvintų r. sav. жилой участок 31 а. СКЛИПАС : - Адрес участка -…
Земельные участки
Bartkuskis, Литва
€ 25,000
В Барткуски продается сельскохозяйственный участок площадью 6,36 га с берегами озера Жебокта…
Земельные участки
Pociunai, Литва
€ 24,500
Два 8,4 га земельных и лесных участков на продажу в Почунай к.Молодые люди., Shirvintų r. sa…
Земельные участки
Steporiai, Литва
€ 4,000
6 жилых участков на продажу в Шяуляй, Ширвинт р. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - площадь - от 15,23 до…
Земельные участки
Turlojiskes, Литва
€ 30,000
Коммерческий участок 1,00 га для продажи в Гудулеш к., Shirvintų r. СКЛИПАС : - Площадь - 1…
Земельные участки
Medziukai, Литва
€ 39,000
ПРОДАВАТЬ участок земли 25-го века в Вильнюсе, Багигала мстл. В 2015 году выдается раз…
Земельные участки
Medziukai, Литва
€ 490,000
Товар-часы назначения 4,2011 га участок для продажи в багаже В багаже продается участок про…
Земельные участки
Medziukai, Литва
€ 9,000
Земельные участки
Medziukai, Литва
€ 17,000
ПОЗЖЕ ДЛЯ УИЛЬЯ ПУТИ, МАТЬ КАЛАБЕЛЬНО! Переведите оба этих участка - скидка 3000 евро для ва…
Земельные участки
Medziukai, Литва
€ 10,000
ПОЗЖЕ ДЛЯ УИЛЬЯ ПУТИ, МАТЬ КАЛАБЕЛЬНО! С помощью средств продается в 22 веке. Участок ( irgi…
Земельные участки
Medziukai, Литва
€ 10,000
ПОЗЖЕ ДЛЯ УИЛЬЯ ПУТИ, МАТЬ КАЛАБЕЛЬНО! С помощью средств продается в 50 веке. Участок ( irgi…
Земельные участки
Turlojiskes, Литва
€ 414,000
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ !!! 56,53 ГА ЗЕМЛЯ ОТДЕЛЕНА !!! Расположение: Адрес – Грисьон, Ширвин со…
Земельные участки
Medziukai, Литва
€ 19,000
IN THE MESSAG, 2Ha LAND PUBLISHED For sale to A2 (Finnish - Pineapple - Riga) motorway plot…
Земельные участки
Medziukai, Литва
€ 73,836
СКЛИПАС ВОС 15 МИН ОТ ВИЛЬОННОГО ЦЕНТРА ГОРОДА! ПУТИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА! ИКИ ВИ…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты