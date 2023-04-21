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Земельные участки в Jakenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Kareivonys, Литва
Земельные участки
Kareivonys, Литва
€ 79,900
12,88 га ( 6,87 га леса ) участок для продажи в деревне Петроскан ( Тракский район. ) возле …
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